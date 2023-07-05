Катастрофы не случилось: как прошла ночь в ожидании взрыва на АЭС (фото)

По словам главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, радиационный фон в районе Запорожской АЭС соответствует норме, хотя россияне ночью и утром обстреляли соседнюю территорию.

Вечером 4 июня российские СМИ стали распространять информацию о том, что Украина якобы готовит удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в оккупированном Энергодаре. Вместе с тем украинский Генштаб предупредил о том, что россияне, скорее всего, разместили на крыше одного из блоков АЭС взрывные устройства. Многие украинцы провели неспокойную ночь в ожидании ядерной катастрофы, однако этого не случилось. Фокус собрал всю информацию о том, какая сейчас ситуация на Запорожской АЭС.

Вброс россиян и предупреждение Генштаба

4 июня российские Telgram-каналы публиковали новости с утверждением, что Вооруженные силы Украины якобы готовят удар по ЗАЭС. Причем рассматривались разные варианты: от попытки силового захвата станции до ракетных и артиллерийских ударов.

Некоторые пропагандисты утверждали, что Украина планирует сбросить на блок ЗАЭС ракету, начиненную радиоактивными веществами.

При этом 4 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что, российские оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС с использованием взрывных устройств. Целью этой провокации является оперативное обвинение Украины в происшедшем инциденте. Военные предупредили, что такие действия противника на ЗАЭС могут иметь серьезные глобальные последствия. Как обычно, российская пропаганда будет пытаться возложить всю ответственность на украинских защитников.

Украинцев призвали собрать тревожный чемоданчик

На фоне сообщений росСМИ украинское Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию о том, как собрать тревожный набор для эвакуации в случае возникновения радиационной аварии и подрыва Запорожской АЭС. Ведомство призывало граждан относиться к этой угрозе ответственно и быть готовыми к неожиданной эвакуации из зон, подверженных радиационному воздействию в случае аварии на ЗАЭС, учитывая непредсказуемость действий Кремля.

В сообщении указывалось, что если официальные органы власти сообщат о радиационной аварии, гражданам следует оставаться в помещении или как можно скорее проникнуть в помещение. Также необходимо следить за дальнейшими сообщениями и следовать инструкциям, предоставленными властями.

Заявления о подрыве ЗАЭС — ИПСО россиян

4 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что заявления российских пропагандистов, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), являются частью информационной операции.

Юсов отметил, что пока украинская разведка не замечает значительных изменений на АЭС. Тем не менее, станция по-прежнему находится под контролем российских оккупантов, и некоторые объекты на станции остаются заминированными.

Он также указал на риск того, что террористическое государство может устроить эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту. По словам Юсова, российские провокации направлены на посев паники среди украинцев и деморализацию военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Возможные последствия теракт на ЗАЭС

4 июля доктор физико-математических наук, экс-сотрудник Института ядерных исследований НАН Украины Людвиг Литвинский рассказал, что возможные теракты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не приведут к наступлению "апокалипсиса", однако их последствия будут ощутимы и могут нанести серьезный ущерб стране. Даже в самом благоприятном из возможных сценариев результаты все же будут значительно лучше, чем в случае Чернобыльской катастрофы. Поскольку реакторы на Запорожской АЭС остановлены еще полгода назад, там отсутствуют короткоживущие радионуклиды.

В случае возникновения теракта на ЗАЭС, Людвиг Литвинский рекомендует избегать нахождения на открытом воздухе, плотно закрыть окна и подготовить запасы питьевой воды на период 1-2 суток.

Реальная ситуация в районе ЗАЭС — радиационный фон и взрывы

Согласно заявлению местных жителей, в Энергодаре, где расположена ЗАЭС, а также в Запорожье и прилегающих территориях радиационный фон не превышает норму.

Согласно показаниям бытовых дозиметров, радиационный фон составляет 0,1 микрозиверта в час, что является обычным уровнем радиации, которому люди подвергаются ежедневно. Повышенным радиационным фоном считаются показатели выше 0,3 микрозиверта в час.

5 июня глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что ночью россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство на населенный пункт Марганецкой общины, расположенной на правом берегу Каховского водохранилища — напротив Васильевского района на левом берегу, где находится Энергодар.

Обошлось без пострадавших. Под утро россияне применяли артиллерию в том же секторе.

Глава Никопольской РВА также отметил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

"Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано", — заявил Евтушенко.

Напомним, в своем отчете от 4 июля аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что вероятность того, что Россия спровоцирует ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции является низкой на данный момент.