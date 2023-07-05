Бригада "Магура" с помощью САУ Paladin уничтожила танк Т-90М "Прорыв" на Запорожье (видео)

На видео видно, как возле горящего российского танка "Прорыв" ползет один танкист. Как сложилась судьба других членов экипажа точно не известно.

Бригада "Магура" использовала самоходную гаубицу М109 Paladin для удара по новейшему российскому танку Т-90М "Прорыв". После удара выжил только один член экипажа. Видео опубликовано в Telegram-канале бригады.

Удар нанесен на Запорожском отрезке фронта, где воюет бригада "Магура" — 47 отдельная механизированная бригада ВСУ. После попадания танк "Прорыв" загорелся — над ним вверх поднялся столб огня, похожий на фейерверк. Также видно, что выжил только один член экипажа — он пытается спастись и ползет подальше от бронемашины в направлении деревьев. Остальные члены экипажа, похоже, сгорели.

Танк Т-90 "Прорыв" горит после удара гаубицы "Паладин"

Удачный выстрел удалось осуществить благодаря аэороразведке — беспилотник заметил российский танк, скрывавшийся в разрыве лесопосадки.

Танк Т-90М "Прорыв" начал поступать в армию РФ в 2020 году. Тогда считалось, что это "вершина танкостроения", которая заменит танк "Армата", который так и не удалось довести до ума. Ориентировочная стоимость — около 4,3 млн дол.

На портале The Military Balance 2022 указывается, что по состоянию на 2022 год Россия имела 67 танков Т-90 "Прорыв".

Аналитики портала Oryx, на основе опубликованных видео и фото, подсчитали, сколько танков данного вида потеряла армия РФ. По их оценкам речь идет о 23 уничтоженных бронемашинах — то есть трети от имеющегося количества.

Сколько танков Т-90М "Прорыв" потеряла армия РФ

Самоходные гаубицы M109 Paladin разработаны в США в середине прошлого века. Первое использование состоялось во Вьетнамской войне и с тех пор — еще в 13 войнах и конфликтах. Гаубица стреляет снарядами калибра 155 мм на расстояние от 14,6 до 30 км — в зависимости от вида снаряда.

В Украине первые САУ "Паладин" появились в мае 2022 года — об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. В течение полутора лет стало известно о гаубицах, которые ВСУ получила от Норвегии, Бельгии, Великобритании, США.

Официально неизвестно, сколько M109 получили бойцы ВСУ. Но по сообщениям в СМИ можно насчитать около 86 единиц.

В сети также можно найти видео с кадрами работы САУ. На видео видно, что пушка способна вращаться на угол 360 градусов, вмещает 6 человек экипажа, быстро стреляет (3-6 выстрелы/мин.).

Как работает САУ M109 Paladin

Отметим, в течение начала июня 2023 года бойцы ВСУ по меньшей мере дважды публиковали видео, на котором зафиксировали попадание по танку Т-90М "Прорыв": 3 июня танк достали даже в лесу, 8 июня — бронемашина"разошлась по шву". Тем временем украинские военные исследовали содержимое танка. Специалисты выяснили, что"самый технологичный" "Прорыв" внутри точно такой же, как старый советский Т-72.

Напоминаем, 5 июля Генштаб ВСУ подтвердил успехи на Бахмутском отрезке фронта. По словам командования, бойцы освободили село Клещеевку к югу от Бахмута.

Между тем произошло фаер-шоу на оккупированной части Запорожской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, что загорелись склады БК армии РФ.