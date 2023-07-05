"Слила" позиции ВСУ под Краматорском: корректировщица проведет 10 лет за решеткой (фото)

По словам прокуратуры, шпионка не просила денег у российского командования: ею двигали вовсе не корыстные мотивы.

5 июля стало известно о приговоре для жительницы Краматорского района, которая добровольно пошла на сотрудничество с армией РФ. Женщина получила 10 лет тюрьмы за наведение российской артиллерии на позиции ВСУ в Донецкой области. О деталях следствия и приговоре рассказала пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В материале пресс-службы указано, что женщина начала работать на врага в 2022 году. Место жительства — село Кондратовка в 11 км от Краматорска. Позиции ВСУ располагались в ближайших населенных пунктах — Дружковке и Новоандреевке, именно они интересовали российское командование.

Отметим, до линии боев в Донецкой области — около 23 км (по прямой).

Местность под Краматорском, которая интересовала шпионку

Фигурантка сотрудничала с врагом по идеологическим мотивам, говорится в материалах следствия. В частности известно, что она отказывалась от вознаграждения за измену, тогда как кураторы из РФ предлагали ей определенную сумму средств.

Главная цель бескорыстной предательницы — скорейшая оккупация местности, где она живет. Во время общения с российскими спецслужбами женщина призвала вражеских солдат: нужно действовать максимально эффективно и четко.

Генпрокуратура также объяснила, как предательница собирала информацию. Оказывается, данные о позициях ВСУ она получала, просто общаясь с односельчанами. После этого полученные данные отправляла кураторам из РФ через Telegram.

Пресс-служба опубликовала фотографию момента, когда фигурантка впервые встретилась с правоохранителями. На фотографии — женщина почтенного возраста, которая стоит на лестничной клетке в достаточно ободранном подъезде.

Жительница Краматорского района, которая шпионила в пользу РФ

Над женщиной из-под Краматорска состоялся суд — ее обвиняли по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (максимальный срок — 12 лет тюрьмы). Приговор — 10 лет заключения. Судя по внешнему виду осужденной, она выйдет на свободу в возрасте 65-75 лет (ориентировочно).

Отметим, Краматорск — город в 21 км от линии фронта — находится под регулярными ударами армии РФ. 27 июня по населенному пункту ударили баллистическими ракетами. Снаряды попали в кафе, где находилось несколько десятков посетителей: погибли 12 человек. Среди погибших — украинская писательница Виктория Амелина.

Между тем 8 апреля 2022 года состоялся еще один удар по Краматорску. Тогда российский снаряд из "Точки-У" ударил по железнодорожному вокзалу: 39 человек погибли, среди раненых — люди, которые потеряли конечности.

Напоминаем, 3 июля армия РФ нанесла удар по центру Сум. Сумская военная администрация сообщила, что произошло попадание по многоэтажке.

4 июля российская артиллерия обстреляла город Первомайский в Харьковской области. Глава военной администрации Олег Синегубов подтвердил ранения 43 человек.