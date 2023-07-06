"Будет ответ": Зеленский показал последствия ночного удара ВС РФ по Львову (видео)
По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские оккупанты ударили по многоэтажке во Львове крылатой ракетой "Калибр".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку Вооруженных сил Российской Федерации по Львову. Соответствующий пост был опубликован в официальном Telegram-канале президента.
"Львов. Последствия ночного удара русских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным", — написал украинский лидер.
Владимир Зеленский также заявил, что на российскую атаку "обязательно будет ответ".
Обстрел Львова: что известно
Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что в ночь на 6 июля российские оккупанты обстреляли Львов крылатыми ракетами "Калибр". Она отметила, что дальность "Калибров" составляет 2500 километров.
По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, россияне прицельно бьют по жилым домам. По его словам, одна из ракет попала в многоэтажку, также есть повреждения инфраструктуры.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате обстрела повреждены около 60 квартир и 50 машин. Во многих домах вылетели окна. Жителей поврежденных зданий готовят к отселению.
По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, из-за российской атаки погибли по меньшей мере четверо жителей Львова. Еще девять людей получили ранения.
Напомним, что 4 июля оккупанты также обстреляли населенные пункты Херсонской области, в частности, и город Херсон. В результате погибли два человека.