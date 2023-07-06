"Будет ответ": Зеленский показал последствия ночного удара ВС РФ по Львову (видео)

По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские оккупанты ударили по многоэтажке во Львове крылатой ракетой "‎Калибр".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку Вооруженных сил Российской Федерации по Львову. Соответствующий пост был опубликован в официальном Telegram-канале президента.

"Львов. Последствия ночного удара русских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным", — написал украинский лидер.

Владимир Зеленский также заявил, что на российскую атаку "обязательно будет ответ".

Обстрел Львова: что известно

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что в ночь на 6 июля российские оккупанты обстреляли Львов крылатыми ракетами "‎Калибр". Она отметила, что дальность "Калибров" составляет 2500 километров.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, россияне прицельно бьют по жилым домам. По его словам, одна из ракет попала в многоэтажку, также есть повреждения инфраструктуры.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате обстрела повреждены около 60 квартир и 50 машин. Во многих домах вылетели окна. Жителей поврежденных зданий готовят к отселению.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, из-за российской атаки погибли по меньшей мере четверо жителей Львова. Еще девять людей получили ранения.

Напомним, что 4 июля оккупанты также обстреляли населенные пункты Херсонской области, в частности, и город Херсон. В результате погибли два человека.