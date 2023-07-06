Два месяца никаких новостей: ВС РФ похитили в Мелитополе журналистку с ее мужем (фото)

Женщина длительное время работала на издание "Телеграф", но после начала полномасштабной войны отошла от дела. Сестра Ирины Левченко признается, что получила известие от ее мужа, что его обвиняют в терроризме, но больше о них нет информации.

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики похитили бывшую журналистку издания "Телеграф" Ирину Левченко вместе с ее супругом. Никто не знает, в каком они сейчас состоянии. Об этом говорится в новом материале портала 6 июля.

Журналисты отмечают, что террор на оккупированных территориях уже не новость и всем об этом известно. К большому сожалению эти вещи стали обыденными для жителей областей, которые под временным контролем РФ и никто от этого не застрахован.

6 мая этого года при неизвестных никому обстоятельствах пропала журналистка Ирина Левченко. Она ранее работала на издание "Телеграф" и до войны рассказывала читателям об уникальных людях из Украины и всего мира, привлекала внимание к общественным проблемам, а также делилась всем, что происходит в Запорожской области.

После 24 февраля Мелитополь, где проживает Ирина, перешел под контроль оккупационных войск и женщина была вынуждена уволиться. Они вместе с мужем имели общее хобби — выращивали на даче овощи и ягоды.

2 месяца назад они оба были задержаны оккупантами. Родственники рассказали, что замки в квартире целые, но их внутри нет. По одной из версий — их могли задержать на улице. Сестра Ирины Елена Руденко говорит, что Александр смог передать записку из неволи, в которой сообщил, что его обвиняют в "терроризме".

Коллеги женщины вспоминают ее как человека, который никогда не терял положительный настрой. Она полностью отдавалась делу, которым любила заниматься.

Россияне продолжают брать в заложники украинцев в оккупации Фото: Телеграф

"Я не могу думать об Ире без слез, не то, что рассказывать о ней. Это слезы от смеси переживаний за нее, бессилия как-то изменить ситуацию и злобы на этих в****дков, которые причастны к похищению и вообще политике борьбы с гражданским населением на оккупированных территориях… Я до сих пор надеюсь, что получу от Иры какое-нибудь привычное сообщение, но чем больше проходит времени, тем лучше понимаю, что не известно, когда это произойдет… Больше всего я боюсь увидеть видео, на котором Ира в чем-то признается, а с другой стороны, это будет хоть какое-то подтверждение, что она жива", — говорит одна из коллег Ирины.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов также вспоминает, что в первый день войны его телефон разрывался от звонков и один из них был от Ирины. В Мелитополе с первых часов было крайне опасно и летали снаряды. Ни о какой работе уже речь не шла, ее главная цель была выжить.

Источники в силовых органах, которые непосредственно участвуют в процессах обмена пленными рассказали о тяжелой ситуации с украинцами, которые не поддаются российской пропаганде.

"С гражданскими ситуация катастрофическая. Россияне их просто похищают, а обменивать не хотят, потому что у нас нет их гражданских. Мы цивилизованная страна и не похищаем граждан, какое бы гражданство они ни имели", — говорится в сообщении.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что всего у РФ находится не менее 22 тысяч гражданских заложников.

Напомним, 29 июня сообщалось, что россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками. На жителей захваченных территорий, отмечают в подполье, идет постоянная охота. Их телефоны проверяют на наличие диалогов с людьми, которые проживают на подконтрольной Украине территориях.