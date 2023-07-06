Два месяца никаких новостей: ВС РФ похитили в Мелитополе журналистку с ее мужем (фото)
Женщина длительное время работала на издание "Телеграф", но после начала полномасштабной войны отошла от дела. Сестра Ирины Левченко признается, что получила известие от ее мужа, что его обвиняют в терроризме, но больше о них нет информации.
Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики похитили бывшую журналистку издания "Телеграф" Ирину Левченко вместе с ее супругом. Никто не знает, в каком они сейчас состоянии. Об этом говорится в новом материале портала 6 июля.
Журналисты отмечают, что террор на оккупированных территориях уже не новость и всем об этом известно. К большому сожалению эти вещи стали обыденными для жителей областей, которые под временным контролем РФ и никто от этого не застрахован.
6 мая этого года при неизвестных никому обстоятельствах пропала журналистка Ирина Левченко. Она ранее работала на издание "Телеграф" и до войны рассказывала читателям об уникальных людях из Украины и всего мира, привлекала внимание к общественным проблемам, а также делилась всем, что происходит в Запорожской области.
После 24 февраля Мелитополь, где проживает Ирина, перешел под контроль оккупационных войск и женщина была вынуждена уволиться. Они вместе с мужем имели общее хобби — выращивали на даче овощи и ягоды.
2 месяца назад они оба были задержаны оккупантами. Родственники рассказали, что замки в квартире целые, но их внутри нет. По одной из версий — их могли задержать на улице. Сестра Ирины Елена Руденко говорит, что Александр смог передать записку из неволи, в которой сообщил, что его обвиняют в "терроризме".
Коллеги женщины вспоминают ее как человека, который никогда не терял положительный настрой. Она полностью отдавалась делу, которым любила заниматься.
"Я не могу думать об Ире без слез, не то, что рассказывать о ней. Это слезы от смеси переживаний за нее, бессилия как-то изменить ситуацию и злобы на этих в****дков, которые причастны к похищению и вообще политике борьбы с гражданским населением на оккупированных территориях… Я до сих пор надеюсь, что получу от Иры какое-нибудь привычное сообщение, но чем больше проходит времени, тем лучше понимаю, что не известно, когда это произойдет… Больше всего я боюсь увидеть видео, на котором Ира в чем-то признается, а с другой стороны, это будет хоть какое-то подтверждение, что она жива", — говорит одна из коллег Ирины.
Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов также вспоминает, что в первый день войны его телефон разрывался от звонков и один из них был от Ирины. В Мелитополе с первых часов было крайне опасно и летали снаряды. Ни о какой работе уже речь не шла, ее главная цель была выжить.
Источники в силовых органах, которые непосредственно участвуют в процессах обмена пленными рассказали о тяжелой ситуации с украинцами, которые не поддаются российской пропаганде.
"С гражданскими ситуация катастрофическая. Россияне их просто похищают, а обменивать не хотят, потому что у нас нет их гражданских. Мы цивилизованная страна и не похищаем граждан, какое бы гражданство они ни имели", — говорится в сообщении.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец рассказывал, что всего у РФ находится не менее 22 тысяч гражданских заложников.
Напомним, 29 июня сообщалось, что россияне запрещают украинцам в оккупации общаться с родственниками. На жителей захваченных территорий, отмечают в подполье, идет постоянная охота. Их телефоны проверяют на наличие диалогов с людьми, которые проживают на подконтрольной Украине территориях.