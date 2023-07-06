Два місяці жодних новин: ЗС РФ викрали в Мелітополі журналістку з її чоловіком (фото)

Жінка тривалий час працювала на видання "Телеграф", але після початку повномасштабної війни відійшла від справи. Сестра Ірини Левченко зізнається, що отримала звістку від її чоловіка, що його звинувачують у тероризмі, але більше про них немає інформації.

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У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники викрали колишню журналістку видання "Телеграф" Ірину Левченко разом з її чоловіком. Ніхто не знає, у якому вони зараз стані. Про це йдеться в новому матеріалі порталу 6 липня.

Журналісти зазначають, що терор на окупованих територіях уже не новина і всім про це відомо. На превеликий жаль, ці речі стали буденними для мешканців областей, які під тимчасовим контролем РФ і ніхто від цього не застрахований.

6 травня цього року за невідомих нікому обставин зникла журналістка Ірина Левченко. Вона раніше працювала на видання "Телеграф" і до війни розповідала читачам про унікальних людей з України та всього світу, привертала увагу до суспільних проблем, а також ділилася всім, що відбувається в Запорізькій області.

Після 24 лютого Мелітополь, де проживає Ірина, перейшов під контроль окупаційних військ і жінка була змушена звільнитися. Вони разом із чоловіком мали спільне хобі — вирощували на дачі овочі та ягоди.

2 місяці тому їх обох затримали окупанти. Родичі розповіли, що замки у квартирі цілі, але їх усередині немає. За однією з версій — їх могли затримати на вулиці. Сестра Ірини Олена Руденко каже, що Олександр зміг передати записку з неволі, в якій повідомив, що його звинувачують у "тероризмі".

Колеги жінки згадують її як людину, яка ніколи не втрачала позитивний настрій. Вона повністю віддавалася справі, якою любила займатися.

Росіяни продовжують брати в заручники українців в окупації Фото: Телеграф

"Я не можу думати про Іру без сліз, не то, що розповідати про неї. Це сльози від суміші переживань за неї, безсилля якось змінити ситуацію і злості на цих в****дків, які причетні до викрадення і загалом політики боротьби з цивільним населенням на окупованих територіях… Я досі сподіваюсь, що отримаю від Іри якесь звичне повідомлення. Але чим більше проходить часу, тим краще розумію, що не відомо, коли це станеться… Найбільше я боюся побачити відео, на якому Іра в чомусь зізнається, а з іншого боку, це буде хоч якесь підтвердження, що вона жива", — каже одна з колег Ірини.

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жаренов також згадує, що в перший день війни його телефон розривався від дзвінків і один із них був від Ірини. У Мелітополі з перших годин було вкрай небезпечно і літали снаряди. Ні про яку роботу вже не йшлося, її головна мета була вижити.

Джерела в силових органах, які безпосередньо беруть участь у процесах обміну полоненими, розповіли про важку ситуацію з українцями, які не піддаються російській пропаганді.

"З цивільними ситуація катастрофічна. Росіяни їх просто викрадають, а обмінювати не хочуть, бо в нас немає їхніх цивільних. Ми цивілізована країна і не викрадаємо громадян, яке б громадянство вони не мали", — йдеться в повідомленні.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розповідав, що загалом у РФ перебуває щонайменше 22 тисячі цивільних заручників.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що росіяни забороняють українцям в окупації спілкуватися з родичами. На жителів захоплених територій, зазначають у підпіллі, триває постійне полювання. Їхні телефони перевіряють на наявність діалогів із людьми, які проживають на підконтрольних Україні територіях.