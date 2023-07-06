Мобилизация в Украине: как долго еще будут вручать повестки на улицах

Военное положение и общая мобилизация в Украине были продлены на 90 дней — до 18 августа 2023 года. Следовательно, выдача повесток будет продолжаться в течение этого периода.

В Украине, в период всеобщей мобилизации, продолжается процесс вручения повесток военнообязанным. Подлежат призыву мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Повестки раздают везде, в частности, на работе, блокпостах, улицах, в метро и даже в торговых центрах. Сколько еще это будет продолжаться – расскажет Фокус.

Сколько еще продлится вручение повесток в общественных местах

Выдача повесток в Украине применяется к мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в соответствии с конфиденциальными планами мобилизации, которые разрабатываются высшим военно-политическим руководством.

Согласно продленному сроку, военное положение и общая мобилизация в Украине были пролонгированы на 90 дней, до 18 августа текущего года. Следовательно, выдача повесток будет продолжаться в течение всего периода действия военного положения и общей мобилизации.

После этого периода военное положение может быть продлено на дополнительные 90 дней, или оно может автоматически прекратить свое действие с 19 августа.

Обратите внимание! В случае продления военного положения и объявления общей мобилизации, повестки могут быть действительными до 16 ноября 2023 года.

Почему призывникам выписывают повестки на улицах

Военкоматы не могут отказаться от проведения процедур с военнообязанными на улицах, поскольку всеобщая мобилизация может быть под угрозой. Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

Он подчеркнул, что в военкоматы приходит лишь малая часть тех граждан, которым выдают повестки.

"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию", — рассказал Тищенко.

По словам военкома, те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам, не будут мобилизованы и не попадут на службу в армию.

Напомним, 29 июня Фокус писал о том, с какими болезнями не берут в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним также, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.