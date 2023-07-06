"И все кивают головами": РФ врет в ООН о "шахедах" и выгораживает Иран, — Подоляк

Советник главы ОП отметил, что армия РФ почти каждую ночь атакует территорию Украины иранскими беспилотниками, которые уносят жизни мирных граждан.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился заявлениям России, о том, что она не использует иранские беспилотники в войне против Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 6 июля.

Михаил Подоляк отметил, что практически каждую ночь иранские дроны, так называемые "шахеды", атакуют украинские города и уносят жизни мирных людей.

При этом Российская Федерация в стенах Организации объединенных наций пытается оправдать Иран, который и является поставщиком смертоносного оружия, убивающего наших граждан.

"Россия цинично пытается врать в стенах ООН, выгораживая Тегеран и говоря, что рассказы Украины об иранских дронах — это фейк. И все кивают головами, продолжая слушать "аргументы" страны-агрессора. Цирк на колесах", — написал он.

Советник главы ОП отметил, что Украина уже неоднократно приглашала представителей Секретариата ООН для экспертизы сбитых иранских дронов, чтобы доказать причастность Ирана к поставкам российской армии боевых БпЛА.

По словам Подоляка, такая экспертиза позволит окончательно расставить все точки над "і" и назвать вещи своими именами.

"Почему же тогда Россия, которая на заседаниях Совбеза называет использование иранских дронов фейком, так противодействует направлению такой миссии? Видимо, потому, что сама осознает жалкость своей позиции", — отметил советник.

Атака "шахедов" по Украине: что известно?

Под вечер четверга, 6 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска иранских "шахедов". Воздушные силы ВСУ заявили, что всего было запущено три волны БПЛА: в 22:15, 22:51 и 23:00.

Через некоторое время местные Telegram-каналы начали писать о взрывах в Днепропетровской области.

Напомним, 19 июня пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что вражеская армия может усилить атаки беспилотниками, когда получит очередную партию от Ирана.

Фокус также сообщал, что 5 июля Михаил Подоляк высказался о том, как трудно выбивать помощь из западных партнеров, пока РФ продолжает разрушать украинские города.