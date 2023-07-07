"Перейдет на новый уровень": президент Чехии рассказал, чего ждать Украине от саммита НАТО (видео)

Петр Павел заявил, что Чехия заинтересована в том, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в НАТО после завершения войны с Россией.

Чешская Республика ожидает, что на грядущем саммите Североатлантического Альянса Украина получит ясное сообщение касательно своего членства в НАТО. Об этом сказал президент Чехии Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге 6 июля.

Петр Павел отметил, что в рамках саммита НАТО, который пройдет в этом месяце в Вильнюсе, пройдут переговоры между Украиной и Альянсом.

"Украина будет говорить с союзниками НАТО на равных. Коммуникация между Украиной и странами НАТО перейдет на другой уровень", — сказал политик.

Чешский лидер также заявил, что ожидает от заседания конкретного сообщения касательно членства Украины в НАТО. По его словам, Чехия заинтересована в том, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в НАТО после завершения войны с Россией.

"Украину в ее стремлении в НАТО и ЕС нужно поддерживать. Мы сделаем все для этого", — заключил Петр Павел.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Петера Павла в Праге

Напомним, что по данным главы ГУР Кирилла Буданова от 5 июля, Украина не получит приглашение в Североатлантический Альянс на заседании в Вильнюсе. Он отметил, что уже видел черновики выступлений.

Мы также сообщали, что 6 июля бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что роль Украины в НАТО необходимо переосмыслить. По его словам, когда наша страна вступит в Альянс, то станет экспортером безопасности, не только импортером.

Еще мы писали о том, что 6 июля президент Владимир Зеленский призвал НАТО на саммите в Вильнюсе добавить немного мотивации Украине в ее стремлении и борьбе с российской агрессией.