Атака Shahed по Днепропетровской области: обломки упали на авто – погибли люди (фото)

По данным ОВА, силам ПВО удалось сбить 6 вражеских дронов. Один из Shahed попал в частное предприятие в Криворожской районе. Обломки другого БПЛА упали на проезжую часть, в результате чего двое мужчин погибли.

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

6 "Шахедов" были сбиты силами противовоздушной обороны бойцов Воздушного командования "Восток".

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Обломки одного из беспилотников упали на ехавший по трассе автомобиль. Двое мужчин погибли. Также загорелась сухая трава, которую спасатели оперативно потушили.

Кроме того, один из БПЛА попал в частное предприятие в Криворожском районе. На месте падения дрона возник пожар, который охватил площадь в более 100 кв.м. По сообщению Сергея Лысака, языки пламени достигали высоты в четыре метра. Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших.

Также российские оккупанты применили артиллерию против мирного населения в Никополе. Люди не пострадали.

Напомним, 7 июля стало известно, что после ракетной атаки на Львов погибли 10 человек. Еще 42 человека были ранены.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в результате обстрела Первомайского Харьковской области российскими оккупантами ранения получили 43 человека. Среди них — 12 детей.