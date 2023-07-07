Ночной обстрел Украины: в Воздушных силах назвали количество сбитых БПЛА Shahed (фото)

Российские оккупанты запустили по Украине 18 БПЛА. Один дрон попал в предприятие в Днепропетровской области, обломки еще одного беспилотника упали на ехавший по трассе автомобиль.

В ночь на 7 июля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли территорию Украины иранскими беспилотными летательными аппаратами Shahed-136/131. Об этом пишет пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что оккупанты ударили по Украине с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). Всего было зафиксировано пуски 18 вражеских беспилотников, 12 из которых были сбиты.

"В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожены 12 ударных БПЛА Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Атака Shahed по Днепропетровской области: что известно

Ночью 7 июля ВС РФ атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов иранского производства Shahed. По данным главы ОВА Сергея Лысака, 6 беспилотников были сбиты силами ПВО.

Один БПЛА попал в частное предприятие в Криворожском районе. Обломки еще одного беспилотника упали на ехавший по трассе автомобиль, в результате чего погибли двое людей.

Напомним, что в ночь на 7 июля ВС РФ атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр". По данным мэра города, в результате обстрела погибли десять человек. Еще 42 человека получили ранения.

Ранее, 4 июля, оккупанты также обстреляли Харьковскую область фугасным снарядом. В результате атаки 43 жителя города Первомайский получили ранения, в том числе 12 детей.