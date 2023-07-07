"Меня там кот ждет": как живет Львов после самой разрушительной атаки, — репортаж Фокуса (фото)

Во Львове закончили разбирать завалы в доме по улице Стрыйской, по которому Россия нанесла ракетный удар в ночь на 6 июля. Теракт оккупантов унес жизни десяти человек, еще 42 получили ранения – 16 из них госпитализированы. Корреспондент Фокуса пообщалась с жильцами разрушенного дома спустя сутки после ракетной атаки ВС РФ.

7 июля решением мэрии во Львове объявлен траурным днем в память о жертвах ракетной атаки ВС РФ. Погода в городе соответствует настроению жителей – с утра не прекращается дождь, хотя синоптики обещали солнце и легкую облачность.

Впрочем, несмотря на погодные условия, разбор завалов не прекращался ни ночью, ни утром. Спасательно-поисковые бригады работали более суток в две смены, рассказывают в ГСЧС Львова.

Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове Фото: Фокус Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове Фото: Фокус Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове Фото: Фокус Последствия удара ВС РФ по жилому дому во Львове Фото: Фокус

В 8:27 военная администрация объявила о завершении работ. После этого к разрушенному дому начинают приходить жильцы, которые хотят подняться в квартиры, чтобы забрать уцелевшее имущество. Без зонтов, в домашней одежде возле развалин собственного жилья стоят около десятка людей. Все они ждут разрешения от военных и полиции пересечь красно-белую ленту и подняться в свои квартиры, в которых до 6 июля у них кипела жизнь.

"У меня там кот спрятался, сидит там ждет", – рассказывает Фокусу жительница дома на улице Стрыйской. Она одета в куртку и домашние штаны. После ракетного удара женщину приютили друзья. Она уверяет, что ее жилище практически полностью уцелело, но убедиться в этом нужно лично.

Рядом с ней стоит соседка – пожилая женщина пенсионного возраста. Ее глаза не высыхают от слез – она не знает, сможет ли найти что-то из старой жизни среди руин.

Местные жители возле разрушенного дома во Львове Фото: Фокус Местные жители возле разрушенного дома во Львове Фото: Фокус Местные жители возле разрушенного дома во Львове Фото: Фокус

Во дворе дежурят несколько десятков волонтеров в возведенных палатках: международные организации составляют списки для предоставления материальной помощи, местные активисты поят людей горячим чаем. Также свои услуги предоставляет психолог.

Волонтеры предлагают жителям чай, чтобы согреться Фото: Фокус

Люди греются и ждут разрешения попасть домой. Однако военные не спешат пускать их за красно-белую ленту. Коммунальные машины регулярно вывозят мусор. Одна сменяется другой. Но жильцы продолжают стоять под дождем и ждать момента, чтобы переступить порог дома.

"Нужно ждать, добиваться, у меня там много чего уцелело", – рассказывает пострадавшая. Рядом с ней стоит мужчина – его мама жила в этом доме. Сейчас женщина приходит в себя после ночи 6 июля. Мужчина держит в руках деревянную коробку – все, что уцелело. Все документы и вещи его матери уничтожены.

Вокруг дома на Стрыйской еще десятки кафе, аптек и квартир и два общежития, у которых выбило окна. В одном из соседних зданий образовалась огромная трещина через всю стену.

По последней официальной информации различные разрушения после ракетной атаки получили:

более 30 домов;

более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

Глава ОВА Максим Козицкий опубликовал список жертв обстрела — самой молодой погибшей было 32 года:

Анастасия, 32 года;

Мирослава, 60 лет;

Михаил, 35 лет;

Ирина, 63 года;

Ольга, 66 лет;

Светлана, 71 год;

Ольга, 68 лет;

Валерий, 67 лет;

Инна, 55 лет;

Ольга, 56 лет.

Напомним, в Минобороны РФ цинично доложили об успешном ударе по якобы месту дислокации ВСУ и "иностранных наемников" в ночь на 6 июля. Также российские оккупанты якобы нанесли "существенный вред" украинским стратегическим резервам.

Украинская певица Христина Соловий рассказала, что в результате атаки ВС РФ выбило окна в ее квартире. Артистка поделилась, что в какой-то момент ночью на 6 июля попрощалась с жизнью.