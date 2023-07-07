"Весомый вклад": в ОП объяснили, почему ВСУ нужны кассетные боеприпасы от США

Спикер Михаил Подоляк убежден, что кассетные снаряды в руках защитников усилят подавленное состояние врага. По его словам, войско в целом нуждается в большем количестве боеприпасов.

Украина нуждается в кассетных боеприпасах от США, ведь они были бы полезны в усилении деморализации российских военных. Об этом говорится в комментарии советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка журналистам Reuters, опубликованном 7 июля.

"Бесспорно, передача Украине дополнительных объемов снарядов является очень весомым вкладом в ускорение процедур деоккупации. Особенно, если речь идет о кассетных боеприпасах, которые, бесспорно, способны оказывать чрезвычайное психоэмоциональное воздействие на и без того деморализованные российские оккупационные группировки", — заявил Подоляк.

Советник объяснил, что важными являются снижение боеспособности и морального духа ВС РФ. В этом, по его мнению, и могут помочь кассетные снаряды.

Представитель ОП подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за "понимание суровых реалий войны". Он отметил, что ВСУ в целом нуждаются в большем количестве снарядов и боеприпасов.

Кассетные боеприпасы — это снаряды, которые выпускают большое количество меньших бомб. Благодаря этому они поражают большую территорию, но при этом и несут больше опасности. В ряде стран такие боеприпасы запрещены.

Напомним, 6 июля в СМИ сообщили, что правительство США приняло решения о поставках Украине кассетных боеприпасов. По данным медиа, в новый пакет на сумму 800 млн долларов войдут тысячи снарядов этого типа.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок прокомментировала новости о вероятном предоставлении кассетных боеприпасов ВСУ. Чиновница выступила против соответствующего решения и подчеркнула, что европейские страны подписали соглашение о запрете кассетных снарядов.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг также высказался о возможных поставках ВСУ кассетных боеприпасов. Он отметил, что в отличие от РФ Украина не является агрессором и лишь защищается.