Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом: какие темы будут затронуты

Глава государства после официального визита в Словакию завершает день в Турции. Там у него запланирована встреча с коллегой, где затронут тему восстановления страны и предстоящий саммит НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию в рамках своего тура перед саммитом НАТО и рассказал, о чем собирается поговорить с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он написал в своем Telegram-канале 7 июля.

По словам главы государства, свой насыщенный день он заканчивает в одном из городов Турции, вероятнее всего в Стамбуле. Именно туда он прилетел после дневного визита в Словакию.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе", — говорится в сообщении.

Также в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом затронул тему восстановления Украины в результате российской агрессии, а также оборонные контракты между общими предприятиями Анкары и Киева.

Стоит отметить, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе, украинский президент начал турне по ряду стран. 6 июля он прибыл в болгарскую Софию, после этого провел в Праге переговоры с президентом Чехии Петром Павелом. 7 июля день Владимира Зеленского начался в Словакии. В Братиславе глава государства встретился с коллегой Зузаной Чапутовой и обсудил важные вещи. В частности, Украина подписала контракт со Словакией на производство и поставку 16 самоходных гаубиц Zuzana 2.

Напомним, 7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, который начнется на следующей неделе. В Альянсе заявили, что украинский лидер будет присутствовать на заседании нового Совета Украина-НАТО.