"Новая тактика": ВС РФ перевозят снаряды в гражданские кварталы Мариуполя, — мэрия (фото)

Российские оккупанты обустраивают склады среди домов, где проживают мирные жители города. По словам советника мэра Петра Андрющенко, враг рассчитывает уберечь вооружение, прикрываясь людьми.

ВС РФ перевозят боевые комплекты (БК) в жилые застройки Мариуполя. Российские бойцы обустраивают склады в окружении гражданских людей. Об этом 10 июля проинформировал в соцсетях советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщает как минимум о двух подобных складах", — отметил он.

По данным партизан, один из вражеских складов размещен в районе бульвара Шевченко и проспекта Металлургов. Туда оккупанты уже два дня подряд завозят грузовиками БК. Силы сопротивления насчитали уже по меньшей мере 12 машин.

Другой склад с БК, как передал советник городского головы, разместили в районе одной из школ Приморского района.

"Такая тактика новая и ранее оккупантами не применялась", — заявил Андрющенко.

Чиновник объяснил, что снаряды ВС РФ перевозят из промышленной зоны Мариуполя. Он предположил, что на фоне ударов по складам враг прибегнул к прикрытию своих снарядов мирными жителями.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, воины Отдельной бригады территориальной обороны города Днепр украли у вражеских армейцев БМП-2 и применяют против оккупантов. Машина была отремонтирована и испытана на полигоне.

10 июля из росСМИ стало известно о договоренности властей Ростовской области с компанией "Робоавиа" о строительстве завода. На нем планируют выпускать ежегодно 1100 беспилотников.