Зеленский испытает "облегчение": СМИ рассказали, чего ждать Украине от саммита НАТО

Ожидается, что даже после окончания войны, Украина вряд ли быстро станет членом НАТО. При этом Киеву, вероятно, предложат альтернативу.

На саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе в отношении Украины, вероятно, будут приняты инициативы по двум направлениям. Об этом пишет издание Sky News 11 июля.

В публикации говорится, что быстрое вступление Украины в НАТО маловероятно, даже после завершения войны с Российской Федерацией и с учетом сильной поддержки со стороны стран Балтии.

Как отмечают журналисты, первое решение касательно Киева в Вильнюсе, скорее всего, будет заключаться в фиксации конкретного пути Украины в НАТО.

Ожидается, что союзники откажутся от требования, чтобы Украина завершила процесс, известный как ПДЧ. Кроме того, будет созвано первое заседание Совета Украина-НАТО, нового механизма, призванного позволить Киеву говорить с союзниками на равных.

Второй шаг, на который могут решиться страны НАТО, касается соглашения с отдельными членами Альянса, в котором будет изложен ряд долгосрочных гарантий безопасности, которые они предоставят Украине, за исключением скорейшего вступления в НАТО.

Речь идет о поставках оружия, разведданных и прочей помощи в сфере безопасности. Сюда также относится вариант гарантий безопасности "в израильском стиле", о котором Джо Байден заявил в недавнем интервью.

По мнению представителя США в НАТО Джулианна Смита, Владимир Зеленский почувствует "облегчение", когда услышит, что союзники могут предложить по поводу членства Украины в Альянсе на заседании в Вильнюсе.

"Я думаю, он испытает облегчение, увидев единство, которое альянс демонстрирует в данный момент, и полный пакет конкретных результатов, которые альянс готов предложить", — сказал дипломат.

При этом украинский источник сказал журналистам, что уже есть чувство "большого разочарования".

Напомним, что 10 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что гарантии безопасности не должны стать альтернативой вступлению Украины НАТО.

Ранее, 6 июля, глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе не оправдаются, отметив, что уже видел черновики выступлений.