Мост через анархию: Россия и Китай сближают НАТО с Японией

Полномасштабное вторжение РФ в Украину и все более угрожающая политика Китая приводят к тому, что японские Силы самообороны плотнее интегрируются с Альянсом. Если процесс продолжится, Япония может стать одним из столбов стабильности в регионе.

После почти 70 лет отстраненности между НАТО и Японией вновь развиваются связи. В последнее время был принят ряд важных инициатив, включая политический диалог на высоком уровне, совместную военную подготовку, сотрудничество в области науки, технологий и кибербезопасности. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Токио в феврале 2023 года и подписал с премьер-министром Японии Фумио Кисидой совместную декларацию, в которой обе стороны обязались расширять стратегическое сотрудничество как "надежные и природные партнеры, разделяющие общие ценности и интересы безопасности". В мае Япония объявила о планах открытия в Токио офиса связей с НАТО, что стало важной вехой в развитии сотрудничества: такой офис может предвещать будущее членство в НАТО и, если он будет создан, станет единственным в своем роде в Азии. 11 июля Кисида примет участие в двухдневном саммите НАТО в Литве, где, как ожидается, будет достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве в области безопасности и практической деятельности. Действительно, недавнее сближение начинает трансформировать отношения в стратегическое партнерство, и обе стороны получают множество потенциальных выгод в плане военной, нетрадиционной и экономической безопасности.

Фокус перевел новый текст Мэтью Бруммера и Ренн Йенни Линдгрена посвященный сближению НАТО и Японии.

Такое стремительное развитие отношений между альянсом и Японией последовало за подписанием в 2019 году Соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Японией и во многом обусловлено тем, что обе стороны стремятся сбалансировать свои отношения с китайской экспансией и российской агрессией. Пекин все чаще оказывается в центре внимания европейских и американских интересов в области безопасности и теперь рассматривается как угроза для альянса. В стратегической концепции НАТО на 2022 год впервые было указано, что Китай бросает вызов "интересам, безопасности и ценностям" стран-членов. Пекин применяет "волчью дипломатию", когда китайские дипломаты в администрации Си Цзиньпина использует откровенно враждебную риторику, а также не чурается политики принуждения, оборачивая стратегические зависимости в космосе, киберпространстве и на море и нарушая цепочки поставок материалов и товаров в своих интересах. Китайская компартия также контролирует стратегическую экспансию в ряд стран-членов НАТО в рамках инициативы "Пояс и путь", что вызывает обеспокоенность членов альянса. Япония уже давно рассматривает поведение Китая как угрожающее, а НАТО теперь также считает его таковым, что подталкивает альянс к расширению своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничеству с партнерами в этом регионе.

Япония уже давно рассматривает поведение Китая как угрожающее, а НАТО теперь также считает его таковым, что подталкивает альянс к расширению своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и сотрудничеству с партнерами в этом регионе Фото: Getty Images

Недавняя агрессия Москвы, особенно ее вторжение в Украину, также изменила картину угроз и политику безопасности Японии, что привело к ее более тесному сближению со странами-единомышленницами. Токио активно присоединился к режиму санкций, введенных странами G7 (остальные шесть стран являются членами НАТО) против России, и открыто осудил ее нападение на Украину. Кисида обещал неизменную поддержку Украине, в том числе недавно на саммите G7 2023 года в Хиросиме, и уже выделил более 7,1 млрд долларов на гуманитарную, финансовую и нелетальную помощь оборонной техникой, чтобы "возглавить мир" в борьбе с российской агрессией. Всего за несколько лет Япония отказалась от политики преференций по отношению к России и даже назвала ее серьезным нарушителем международного права в своей Стратегии национальной безопасности 2022 года. Таким образом, если долгое время Россия была фактором, осложняющим взаимодействие Японии с НАТО, то теперь она стала способствовать этому.

Экспансия Китая, агрессия России и усиление военно-политического взаимодействия Китая и России "без ограничений" коренным образом изменили восприятие угроз во всем мире. Отчеты по безопасности как в НАТО, так и в Японии перешли от региональной к глобальной ориентации: Китай теперь входит в сферу интересов НАТО в дополнение к основному фокусу блока на европейском континенте, а Россия — в сферу интересов Японии, которая традиционно была сосредоточена на угрозах, исходящих из Северо-Восточной Азии. Это стимулирует оборонное сотрудничество, что привело к реальному укреплению политических и военных связей между Японией и странами, входящими в альянс НАТО. Как сказал недавно министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, отвечая на вопрос о растущем сотрудничестве, "невозможно говорить о безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона по отдельности".

Вашингтон приветствует, более того, способствует потеплению отношений между своими основными многосторонними и двусторонними союзами, продолжая переориентацию на Индо-Тихоокеанский регион. В рамках этой переориентации США активно объединяют своих союзников в Европе и Азии для противостояния Китаю и России. Это включает в себя развитие диалога для решения общих проблем, таких как сохранение основанного на правилах международного порядка среди индо-тихоокеанских партнеров НАТО — Японии, Южной Кореи, Австралии и Индии, которые не сотрудничали в вопросах безопасности в период после окончания холодной войны. С этой целью президент США Джозеф Байден организовал историческую трехстороннюю встречу с Японией и Южной Кореей в кулуарах Мадридского саммита НАТО 2022 года, в которой впервые принял участие японский премьер-министр. Япония вновь присоединится к саммиту в Литве в июле 2023 года. Все это происходит в то время, когда Япония одновременно разрабатывает ряд двусторонних соглашений в области безопасности с членами НАТО, включая Великобританию, Францию, Германию и Италию, что со временем должно помочь ей соответствовать целям блока в области безопасности.

Однако для того чтобы нынешнее сближение было долгосрочным и принесло пользу всем заинтересованным сторонам, необходимо сделать еще больше для дальнейшего укрепления этих отношений. Прежде всего, необходимо предпринять согласованные усилия по укреплению доверия и устранению ложных представлений между членами НАТО и Японией. Соединенные Штаты, являющиеся общим знаменателем для атлантического и японского альянсов, должны взять на себя ведущую роль в институционализации оперативной совместимости — способности военных технологий и людей действовать совместно друг с другом на суше, море, в воздухе и космосе. В частности, существует множество возможностей для сотрудничества на море в условиях обострения, таких как мониторинг и защита морских путей и подводных кабелей. Развивая достигнутые в последнее время успехи, следует и дальше расширять дипломатическое представительство Японии в НАТО как в органах вроде Североатлантического совета (в качестве постоянного наблюдателя), так и в приоритетных областях сотрудничества на уровне проектов, включая разоружение, нераспространение, транспортировку оружия и его хранение. Такие усилия могут способствовать согласованию военной и экономической безопасности в период обострения противостояния. Наконец, несвоевременный протест Франции против предложения о создании офиса связи НАТО в Токио не должен помешать усилиям по его открытию: офис будет небольшим и, скорее всего, разместится на территории американской авиабазы Йокота, но сможет выполнять важные бюрократические функции, одновременно давая понять, что НАТО и ее азиатско-тихоокеанские партнеры едины. Согласование потребует медленных, поэтапных действий, но так и должно быть. Постепенный рост позволяет достичь ключевых целей, не вызывая критики ни внутри страны, ни за рубежом. В конце концов, в гонке побеждает черепаха, а не заяц.

В рамках переориентации США активно объединяют своих союзников в Европе и Азии для противостояния Китаю и России

Мосты через новую географию опасностей

Сближению Японии и НАТО способствовали политические обмены и соглашения на высоком уровне, в том числе Совместная политическая декларация 2013 года и Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества 2014 года, в которых в письменной форме зафиксировано обязательство работать вместе над повышением оперативной совместимости и наращиванием потенциала для решения проблем "общих стратегических интересов", связанных с меняющейся обстановкой в сфере безопасности как в Европе, так и в Азии. В своем совместном заявлении в начале 2023 года Столтенберг и Кисида подчеркнули важность "прочного" партнерства между НАТО и Японией, которое "продемонстрирует свою ценность в этой суровой и сложной обстановке в сфере безопасности".

Японский персонал все больше интегрируется в институты НАТО, участвуя в политических диалогах и встречах министров иностранных дел стран НАТО, а также в Мадридском и предстоящем Вильнюсском саммитах. В 2019 году Япония учредила официальное представительство при НАТО в своем посольстве в Бельгии, а в 2023 году повысила его статус до постоянного дипломатического представительства и ввела должность посла при штаб-квартире НАТО. Объявление в мае 2023 года о планах открытия в Токио офиса связи НАТО закрепит эту связь в буквальном смысле слова. На Вильнюсском саммите в июле будет представлен дальнейший прогресс и еще более амбициозное соглашение о партнерстве под эгидой новой Программы индивидуального партнерства НАТО. Отношения между НАТО и Японией постепенно институционализировались в течение последнего десятилетия, но темпы, уровень интеграции и запланированные обязательства только за последний год являются беспрецедентными.

Эти политические события сопровождаются практическими шагами по обеспечению оперативной совместимости и наращиванию потенциала, особенно в морской сфере. В 2018 году в Токио был назначен офицер связи с Морским командованием НАТО, а Силы самообороны Японии провели учения с Морской постоянной группой I НАТО в Балтийском море и в Испании. В 2022 году сотрудничество усилилось, когда Токио впервые принял участие в учебных миссиях вместе с кораблями НАТО в Средиземном море. В июне 2023 года Япония вместе с 23 членами НАТО и Швецией участвовала в беспрецедентно масштабных двухнедельных учениях Air Defender, продемонстрировав тем самым приверженность Японии демонстрации солидарности с альянсом на фоне продолжающейся войны в Украине. Учения состоялись вскоре после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло, на которой Столтенберг заявил, что "происходящее в Азии значимо для Европы, а происходящее в Европе — для Азии". Заявление Столтенберга перекликается с высказыванием Кисиды, сделанным годом ранее на саммите в Мадриде, когда он отметил, что "международное сообщество стоит на перепутье истории" и что участие в саммите азиатско-тихоокеанских партнеров НАТО "выражает понимание того, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы. Российская агрессия против Украины — это не проблема одной только Европы, а возмутительный акт, подрывающий саму основу международного порядка".

Столтенберг заявил, что "происходящее в Азии значимо для Европы, а происходящее в Европе – для Азии"

Япония также начала сотрудничать со странами НАТО в оказании гуманитарной и военной помощи. В марте 2023 года Япония впервые провела совместные международные операции по оказанию чрезвычайной помощи в рамках координируемого НАТО воздушного моста, который доставил помощь пострадавшим от землетрясения районам Турции. Представительница НАТО Оана Лунгеску назвала этот вклад "первым историческим событием", которое "еще раз демонстрирует, как сотрудничество Японии с НАТО способствует укреплению международного мира и безопасности". Япония также продемонстрировала приверженность НАТО по чековой книжке, став ведущим финансовым спонсором миссий НАТО среди не-членов альянса, в том числе передав более 30 млн долларов в целевой фонд всеобъемлющего пакета помощи Украине. Йошимаса объяснил причину такого участия Японии в делах НАТО следующим образом: "Происходящее в Восточной Европе… напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе".

Наконец, активизировалось сотрудничество в области технологий и киберзащиты. В 2021 году Япония и НАТО совместно провели крупнейшие в мире военные игры по киберзащите, а в 2022 году Токио официально присоединился к Центру кибернетического сотрудничества НАТО в Эстонии и выделил экспертов для размещения в нем. Кроме того, активизировался обмен новыми и летальными технологиями, в том числе в таких областях, как квантовые вычисления, новые материалы и искусственный интеллект. В 2021 году НАТО утвердила Японию в качестве партнера с расширенными возможностями в рамках своей научно-технической организации, расширив группу стран, не являвшихся на тот момент ее членами, до четырех, наряду с Австралией, Швецией и Финляндией. В настоящее время Япония вносит свой вклад в программу НАТО "Наука на службе мира и безопасности", предлагая экспертов по таким вопросам, как охрана границ и портов, нанотехнологии для инфракрасных датчиков, а также медицинское реагирование на воздействие химических, биологических, радиологических и ядерных веществ. Являясь ведущим новатором в этой области, Япония также стала одним из четырех партнеров, присоединившихся к последней инициативе программы "Наука за мир и безопасность" "Будущее Индо-Тихоокеанского региона", которая стартует в начале 2023 года и направлена на укрепление связей с партнерами, "играющими важную роль в новом ландшафте международной безопасности".

Результаты согласованности

Последствия объединения НАТО и Японии весьма значительны, и не в последнюю очередь с точки зрения возможной реакции Китая и России. Пекин уже неоднократно заявлял о своем неодобрении; Министерство иностранных дел Китая назвало объединение НАТО и Японии "толчком к конфронтации между блоками, [которая] требует повышенной бдительности". На недавнем "Диалоге Шангри-Ла", главном азиатском саммите по безопасности, который состоялся в июне 2023 года, министр обороны Ли Шанфу осудил такие связи своих соседей, назвав их "заложниками стран региона и игрой в конфликт и конфронтацию". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае заявила, что план открытия офиса НАТО в Токио является "очередным доказательством стремления НАТО закрепиться в регионе для распространения антироссийской и антикитайской повестки дня" и что "продвижение НАТО в Азию приведет к милитаризации региона и эскалации конфликтов в блоке". Обе страны используют такую риторику для стимулирования поддержки непопулярной или дорогостоящей внешней политики, представляя США и Запад как угрозу суверенитету Китая и России. Поэтому вполне вероятно, что взаимодействие НАТО и Японии приведет к увеличению числа заявлений китайской компартии и Кремля об окружении врагами под руководством США, что наверняка подстегнет оборонное производство для достижения целей "всеобъемлющей национальной безопасности" Си и военной машины Путина в Украине.

Недовольство Китая и России не совсем безосновательно — более тесные отношения между НАТО и Японией могут означать усиление сдерживающих сил как в Европе, так и в Азии. Хотя пока что эти отношения находятся на стадии становления, по мере расширения сотрудничества между НАТО и Японией оперативная совместимость между двумя крупными альянсами США будет только возрастать. Укрепление этой оперативной совместимости должно стать ключевой задачей развивающегося американо-японского объединения НАТО, которое должно проводить расширенные совместные учения, оборонную подготовку и разработку вооружений. И НАТО, и Япония также обладают мощным потенциалом и взаимными интересами в космическом пространстве, но пока совместных согласованных инициатив мало. Их следует расширить.

По мере расширения сотрудничества между НАТО и Японией оперативная совместимость между двумя крупными альянсами США будет только возрастать Фото: The Times

Япония, в частности, может многое почерпнуть из того, как НАТО оказывает помощь Украине в плане поставок вооружений и материалов небоевого назначения, и, скорее всего, именно в этой роли она окажется в случае вторжения Китая на Тайвань. И хотя вступление НАТО в войну с Тайванем или вмешательство Японии в Прибалтике трудно представить, углубление оперативной совместимости, взаимопонимания и солидарности между НАТО и Японией приведет к увеличению издержек для любого потенциального агрессора и снизит вероятность его победы.

Расширение сотрудничества между НАТО и Японией также поможет обеим сторонам решать общие нетрадиционные проблемы безопасности. Например, необходимо более четко определить приоритеты операций по поддержанию мира. Япония могла бы поддержать операции НАТО, например, в Косово. Японский опыт в области строительства институтов, накопленный в ходе развертывания и реализации программ по строительству и обучению в Африке и Юго-Восточной Азии, был бы особенно полезен, особенно в северных регионах, где в последнее время наблюдается нестабильность.

НАТО и Япония также должны начать планировать решение грандиозной задачи стабилизации и восстановления постконфликтной Украины — ведь планирование восстановления и планирование безопасности идут рука об руку. Они могут воспользоваться опытом НАТО в обеспечении безопасности и опытом Японии в восстановлении и наращивании потенциала. Аналогичным образом следует уделить дополнительное внимание повышению уровня осведомленности о морском пространстве и обмену информацией в области борьбы с пиратством, незаконным, необъявленным и нерегулируемым промыслом (ННН), торговлей людьми и контрабандой наркотиков — в тех областях, где Япония тесно координирует свои действия с индо-тихоокеанскими союзниками вне рамок НАТО, такими как Индия. Объединение ресурсов, возможностей и сетей НАТО и Японии в нетрадиционных сферах безопасности позволит обеим сторонам более эффективно противостоять этим общим угрозам.

Более тесные военные отношения могут также способствовать сотрудничеству в области экономической безопасности — торговая и промышленная политика, как правило, следуют за военными. Соединенные Штаты, Япония и Европейский Союз находятся в процессе принятия новых режимов "поддержки и защиты" в области передовых технологий — таких, как Закон о CHIPS и науке и ряд мер экспортного контроля, ориентированных на ИИ и полупроводники в США. Эти программы направлены на развитие отечественного технологического потенциала за счет увеличения инвестиций в исследования и разработки при одновременной защите критически важных цепочек поставок от противника. Для достижения этой цели США и Европа должны снизить взаимозависимость с конкурентами, включая Китай и Россию, и наладить более тесные связи со странами-единомышленниками, особенно с Японией, на долю которой приходится 52% материалов и 30% оборудования в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников. Такая повестка дня является сложной, но она качественно менее сложна для стран, объединенных военным сотрудничеством, где доверие и прозрачность высоки, а общих интересов много.

Первые признаки успеха можно увидеть в недавнем американо-голландско-японском соглашении об экспортном контроле полупроводников, призванном "отсечь" стратегических конкурентов от сетей поставок. Однако для военной и экономической интеграции Японии необходимо сделать гораздо больше. Одной из многих новых инициатив, способных помочь в этом, может стать недавно объявленная НАТО Координационная группа по подводной инфраструктуре. Япония, являющаяся гигантом в этой области, должна быть вовлечена в эту инициативу, и необходимо разработать совместные стратегии по прокладке, ремонту и защите подводных оптоволоконных кабелей и других объектов, критически важных для передачи данных в целях экономической безопасности. Сотрудничество между НАТО и Японией может принести столь необходимые выгоды в области экономической безопасности в эпоху растущего протекционизма и соперничества великих держав.

Сотрудничество между НАТО и Японией может принести столь необходимые выгоды в области экономической безопасности в эпоху растущего протекционизма и соперничества великих держав

Определение будущего курса

Происходящее сближение и его последствия для военной, нетрадиционной и экономической безопасности сигнализируют как друзьям, так и врагам о том, что два самых мощных союза мира имеют общее видение и намерение реализовать его вместе. Таким образом, многие нейтральные страны, пытающиеся дистанциироваться от США и Китая, получают убедительный сигнал, что НАТО и Япония выступают единым фронтом. Это может одновременно успокоить союзников и потенциальных союзников и удержать соперников от агрессии, обеспечив мир и стабильность в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Несмотря на расширение сотрудничества, эти отношения, будут развиваться постепенно из-за девятой статьи конституции Японии, которая ограничивает применение силы за рубежом. Пятая и шестая статьи устава НАТО также определяют территориальные границы коллективной обороны блока, в которые Япония не входит. Несогласие внутри НАТО, включая возражения Франции против открытия офиса в Токио, и давние колебания в японских политических кругах по поводу военного участия за пределами американского альянса могут замедлить прогресс. Это вполне ожидаемо и разумно — осторожный постепенный рост должен быть приоритетнее радикальных и рискованных перемен.

Тем не менее, очевидно, что поведение Китая и России наводит мост солидарности между НАТО и Японией, который подкрепляется общими и масштабными вызовами безопасности, требующими более тесного сотрудничества в будущем. Хотя полностью институционализированный глобальный альянс между НАТО и Японией остается далекой перспективой, сегодня он ближе, чем когда-либо прежде. Учитывая динамику и общие интересы в дальнейшем сближении, будущий курс взаимодействия между НАТО и Японией представляется обнадеживающим и крайне необходимым.

Об авторах

Мэтью Бруммер — доцент Национального института политических исследований (GRIPS) в Токио и научный сотрудник Программы американо-японских отношений Гарвардского университета по инновациям в политике.

Ренн Йенни Линдгрен — старшая научная сотрудница и руководительница Центра азиатских исследований Норвежского института международных отношений (NUPI) и младшая научная сотрудница Шведского института международных отношений.