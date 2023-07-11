Николаевские десантники уничтожили 152-мм САУ "Гиацинт-С" высокоточным боеприпасом (видео)

Метким огнем с использованием высокоточных боеприпасов было уничтожено вражескую самоходную установку, которая считается одной из основных в войсках РФ.

Десантники 79-й отдельной ДШВ Вооруженных сил Украины успешно ликвидировали 152-мм самоходную установку 2С5 "Гиацинт-С" российских войск. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба подразделения.

Сначала аэроразведка зафиксировала огневую позицию врага. В локации и была артиллерийская установка противника. Затем в это место был скоординирован огонь артиллерии.

Украинские десантники решили использовать высокоточные боеприпасы. Впоследствии метким огнем была ликвидирована вражеская самоходная установка. На видео видно, как детонирует боекомплект российской техники.

"Вместе к Победе! ДШВ — Всегда Первые! Слава Украине!" — говорится в заметке.

ДШВ ВСУ в войне с Россией

Украинские десантники остаются одной из основных ударных структур в армии. В начале июля российские войска потеряли БТР, который пытались спрятать в лесу. Десантники провели успешную операцию вместе с пограничниками.

Также 2 июля артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские оккупационные подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения украинских войск. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский положительно оценил действия ДШВ.

Сичеславские десантники в апреле уничтожили две российские БМП-2 на Луганщине. Российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск.

Напомним, в марте украинские десантники уничтожили подразделение ВС РФ в снаряжении и одежде ВСУ. Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины ликвидировали подразделение оккупантов, воины которого имели на себе элементы формы и снаряжения Вооруженных сил Украины.