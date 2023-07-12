"Тихие дебаты": у Байдена обсуждают поставки Украине ATACMS, – NYT

Как отмечают журналисты, США преодолевают свое нежелание предоставлять Украине передовое оружие. Ранее, этому препятствовали опасения по поводу обострения конфликта.

В администрации президента США идет обсуждение передачи Вооруженным силам Украины ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишет издание The New York Times 11 июля, ссылаясь на западных чиновников.

Американские и европейские официальные лица на условиях анонимности сообщили журналистам о "тихих дебатах" в Белом доме касательно того, отправлять ли Украине хотя бы несколько ракет ATACMS, которые зарезервированы для других угроз безопасности.

По словам представителей Пентагона, американский арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты используются для других военных планов США, в том числе на Корейском полуострове.

Авторы публикации указали на то, что Вашингтон постепенно преодолевает свое нежелание предоставлять Украине передовое вооружение. Ранее эти ограничения были связаны с опасениями США по поводу обострения конфликта.

Ранее США уже изменили свое решение в отношении нескольких систем вооружения, в конечном итоге согласившись предоставить Киеву системы Patriot, танки Abrams и кассетные боеприпасы.

Напомним, что 21 июня Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию с призывом к администрации президента США Джо Байдену немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS.

По данным The Wall Street Journal от 29 июня, США близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины. Высокопоставленный представитель украинского оборонного сектора заявил, что в последние недели Киев заметил положительные сигналы.

В свою очередь французский дипломатический источник 11 июня сообщил, что Париж передаст Украине 50 ракет SCALP. Второй источник, осведомленный об этом шаге, отметил, что некоторые ракеты уже доставлены в Украину.