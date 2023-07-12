"Думали, что делать с Украиной": глава разведки РФ Нарышкин заявил, что говорил с начальником ЦРУ

По словам Нарышкина, Бернс позвонил, чтобы обсудить военный мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина, но большая часть разговора была об Украине.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что говорил с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня о войне в Украине. Об этом пишет российские пропагандистское издание ТАСС.

Сообщается, что Нарышкин и Бернс говорили по телефону и "думали, что делать с Украиной". Беседа продолжалась около часа.

По словам Нарышкина, Бернс позвонил, чтобы обсудить военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 24 июня. Однако в основном говорили именно о российском вторжении в Украину.

"Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины", — сказал Нарышкин.

Кроме того, глава внешней разведки РФ также добавил, что возможность личной встречи с главой ЦРУ сохраняется.

Отметим, что впервые о разговоре Нарышкина с Бернсом сообщило американское WSJ 30 июня.

Напомним, что американские журналисты ранее писали, что в июне глава ЦРУ ездил в Киев, где обсуждал принуждение РФ к переговорам на условиях Украины. Тогда сообщалось, что в Украине считают, что открытые переговоры с РФ возможны только после успешного контрнаступления ВСУ и Москва почувствует реальную угрозу. Этого возможно достичь уже к концу 2023 года.

Однако у Зеленского назвали возможный визит главы ЦРУ в Киев конспирологией. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в Украине продолжается большая война и она не имеет ни одного компромиссного сценария. Версии СМИ о тайных визитах людей из Запада он считает инфантилизмом.

Кроме того, журналисты писали, что военную помощь Украине контролирует ЦРУ, а не Пентагон. Так, разведка США активно вовлечена в войну в Украине и не хочет выхода ситуации из-под контроля.