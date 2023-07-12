Украина вместо приглашения получила "важные гарантии": итоги саммита НАТО в Вильнюсе

По словам представителей стран Альянса, новосозданный Совет "НАТО-Украина" позволит Киеву на равных правах с другими заседать в нем и созывать при необходимости.

12 июля, на пресс-конференции по итогам вильнюсского саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взят курс на вступление в Североатлантический союз, но что само вступление в Альянс станет возможным лишь по окончании развязанной Россией войны в Украине. Фокус в одном материале собрал все важные события вильнюсского саммита.

По словам президента, он остался доволен декларацией о гарантиях безопасности для Украины, которую подписали представители G7.

Зеленский подчеркнул важность того, что в ней указаны конкретные условия безопасности.

Торговать членством Украины в НАТО не будут

"Никто членством в НАТО не будет торговать с кем-либо", — заявил президент на пресс-конференции в Вильнюсе, добавив, что это должно быть по-настоящему политическим решением.

Зеленский уточнил, что не знает, все ли откровенны с ним до конца и все ли правдиво, но сказал, что необходимо жить с верой в союзников в войне с РФ.

Встреча Зеленского и Байдена

В столице Литвы также прошла встреча украинского и американских президентов. Зеленский после беседы с Джо Баденом высказался о том, что во время беседы обсуждалась помощь Украине в долгосрочной перспективе, поставки вооружений, политика и НАТО.

За день до встречи Байден сказал своему украинскому коллеге, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО, но этому будет предшествовать серьезная работа.

Байден сказал, что Украина присоединится к Альянсу и отметил движение в правильном направлении.

После встречи с Байденом Зеленский заявил, что война "завершится общей победой".

Байден также выступил с речью перед жителями Вильнюса, во время которой вспомнил о месяцах, предшествовавших полномасштабному вторжению в Украину. По его словам, даже некоторые в Украине не доверяли информации, которая появилась у американского разведсообщества за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. По его словам, США "были внутри" войны, которую замышлял Владимир Путин, и в конечном итоге глава Кремля просчитался.

"Совместная декларация о поддержке Украины"

Страны "Большой семерки" во время саммита в Вильнюсе согласовали документ, призванный гарантировать безопасность Украине. По словам Джо Байдена, конечном задача этой декларация в том, чтобы завершить войну. Она должна стать основой для сдерживания РФ, а также любых будущих агрессии применительно к Украине.

В документе определены параметры будущих двухсторонних договоренностей Киева и союзных стран, готовых оказывать продолжительную поддержку.

Новый Совет "НАТО-Украина"

На смену комиссии "НАТО-Украина" пришел новосозданный Совет "НАТО-Украина", который уже провел свое первое заседание.

По словам представителей стран Альянса, речь идет о повышении уровня отношений. Это одно из необходимых предусловий для Украины. Киев будет на равных правах с другими странами заседать в совете, а также созывать его при необходимости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции сказал, что Украина сможет вступить в Альянс по окончании войны, и когда союзники посчитают, что все необходимые условия выполнены.

В ответ Владимир Зеленский назвал результаты вильнюсского форума хорошими, но отметил, что они были бы идеальными, если бы Киев пригласили присоединиться к Альянсу.

Столтенберг не стал спекулировать насчет "сапога НАТО"

На пресс-конференции Столтенберг также ответил на вопрос о том, что "сапог НАТО" не появится на украинской земле до конца войны. А войну в Украине он назвал битвой логистик.

Напомним, что во время саммита в Литве глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Запад не Amazon, и что Украина "недостаточно благодарна" за поддержку. Зеленский, в свою очередь, сказал, что нужно позвонить британскому министру.

Зеленскому также советовали "остыть" перед встречей в Вильнюсе. По словам журналистов, украинский лидер рассчитывал, что Украине предоставят конкретные обязательства по части вступления в Североатлантический союз.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал встречу с Владимиром Путиным, возможно, чтобы объяснить, зачем он отпустил командиров-защитников Мариуполя.