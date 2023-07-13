"Провоцируете худшую войну": Борис Джонсон предостерег США от "усталости" от Украины

Экс-премьер Великобритании заявил, что не может быть "никаких оправданий" для отсрочки членства Украины в НАТО.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Соединенные Штаты Америки продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против Российской Федерации. Об этом пишет CNN 12 июля.

Борис Джонсон сказал журналистам, что что не может быть "никаких оправданий" для отсрочки вступления Украины в НАТО. По его словам, "очень важно" установить, что Украина находится на пути к членству в Альянсе.

"Последнее оставшееся возражение заключалось в том, что это будет провокацией для Владимира Путина. Ну, мы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за 80 лет", — сказал политик.

Бывший глава британского правительства отметил, что помимо российских оккупантов, врагом Киева является "усталость от Украины". Он подчеркнул, что победа Украины "жизненно важна для демократии и свободы во всем мире".

"Они должны победить, это абсолютно необходимо", — заявил Борис Джонсон.

Политик также поддержал решение США отправить ВСУ кассетные боеприпасы, несмотря на то, что Великобритания является участником Конвенции о кассетных боеприпасах.

Напомним, что 9 июня Борис Джонсон заявил, что уходит с должности депутата Палаты общин в связи с результатами расследования, связанного с организацией вечеринок в его резиденции во время локдауна.

Позже, 16 июня, стало известно, что экс-премьер Великобритании получил новую должность. Он будет работать в журналистике и вести еженедельную колонку в газете Daily Mail.