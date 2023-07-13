Зарплаты, стоматолог и посылки от родных: как работает проект для пленных россиян "Хочу жить"

По словам представителя инициативы Виталия Матвиенко, из тех, кто принял участие в проекте "Хочу жить", не хотят ехать в Россию во время войны около 10%.

С весны 2022 года и до сегодняшнего дня 20 тысяч военнослужащих Российской Федерации воспользовались проектом "Хочу жить", сообщил его представитель Матвиенко 13 июля в интервью"Главкому".

По словам Матвиенко, больше всего обращений было в 2022 году во время наступления ВСУ на Харьковщине и Херсонщине.

"Всплеск был в прошлом году, во время украинского контрнаступления на Харьковском направлении и на Херсонщине. В этом году, с марта, мы получаем по 3 тыс. обращений ежемесячно. Это вдвое больше по сравнению с декабрем 2022 года, когда мы имели ежемесячно по полторы тысячи звонков", — рассказал Виталий Матвиенко.

По словам представителя проекта, операции по сдаче в плен происходят раз в два дня. Украина гарантирует каждому пленному, что он будет оформлен как взятый в плен во время боя.

Комфортные условия пребывания

Попав в плен российские военные оказываются в комфортных условиях.

Украина открыла для Международного Красного Креста доступ в лагерь военнопленных на своей территории. За условиями пребывания можно следить постоянно. По требованию сотрудников МКК даже предоставляются дополнительные удобства для пленных.

"Кстати, в лагере действительно очень комфортные условия. Пленные могут спокойно себе отдыхать. Есть время для занятий спортом на любой вкус и время на обеденные перерывы между работой. Кормят их очень качественно. Те, кто нуждаются в медицинском обслуживании, могут беспрепятственно его получить в лагере. К услугам пленных есть стоматологический кабинет, если они захотят лечить себе зубы. Там все оборудовано по последнему слову техники. Настолько, что прибывая обратно в Россию, пленный может похвастаться голливудской улыбкой", — рассказал представитель проекта "Хочу жить".

Если пленный работает, он получает оплату в размере 10 гривен на человека в день в франковом эквиваленте (швейцарские франки, — ред.). Также пленные могут получать посылки от родственников весом до 20 кг.

Сколько Украина тратит на содержание пленных

По информации Виталий Матвиенко, государство тратит на содержание одного военнопленного 10 тыс. грн в месяц. Сумма такая, потому что столько же тратится на содержание заключенных в тюрьмах.

"Хочу заметить, что стоимость содержания российского военнопленного не так высока как стоимость жизни военного ВСУ. Поэтому чем больше солдат агрессора будут сдаваться в плен тем лучше как для нас, так и для них. Они спасут свои жизни и смогут вернуться домой. Украина готова принять абсолютно всех российских военных в плен", — отметил Матвиенко.

Что известно о проекте

Проект "Хочу жить" создан для военнослужащих ВС России и Беларуси, которые хотят сдаться в плен. Работает при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

С марта этого года ежемесячно в координационный штаб "Хочу жить" поступает стабильно по 3 тыс. обращений от российских военных с просьбой их пленить, говорят его представители.

Напомним, в апреле более 3000 российских военных добровольно сдались в плен. По результатам социологического исследования Координационного штаба проекта, почти 40% россиян сдались в плен добровольно. Высшее образование имеют лишь 10,9% опрошенных.

Ранее, 16 апреля Фокус писал, что за март 2023 года на сайте проекта "Хочу жить" зафиксировано 12 млн посещений, а также Украина получила более 3000 обращений от россиян, которые захотели сдаться в плен.