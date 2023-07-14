"Ищут мины": Резников показал видео применения дронов из Дании (видео)

Беспилотники помогут используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов.

Дания предоставила украинским военным дроны, которые способны обнаруживать мины на суше и под водой. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter сообщил подробности.

Военное ведомство Дании предоставило нашей армии 6 дронов. Их задача — поиск мин. Беспилотники используются для нетехнического обследования территорий, в том числе водоемов, на наличие взрывоопасных предметов.

"Использование таких дронов — самый новый подход для обследования территорий на наличие мин", — отметил он.

Руководитель ведомства надеется, что это поможет быстрее разминировать оккупированные территории. Резников поблагодарил Троэльса Лунда Поульсена исполняющего обязанности министра обороны, за оказанную помощь.

Помощь Украине от Дании

В конце июня стало известно, что Дания начала обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Копенгаген сократил собственный план замены старых истребителей на более современные и собирается рассмотреть сценарий пожертвования для ВСУ. Прежде чем поставки боевой авиации станут реальностью для украинской стороны, пройдет не менее 6-8 месяцев. Именно столько времени нужно для того, чтобы закончить обучение на новом для украинских защитников виде авиации.

Аналитики также сообщили, что на вооружении у бойцов ВСУ появились противотанковые мины из Дании. Официально страна анонсировала передачу мин еще в апреле 2022 года. В начале этого года состоялось их первое задокументированное появление на фронте.

Также в апреле Дания вместе с Норвегией передали Украине 8 тысяч снарядов к САУ Caesar. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал сотрудничество с Норвегией в этом вопросе эффективным примером для других европейских государств. Он напомнил, что украинская армия нуждается в значительном количестве боеприпасов для противодействия российским войскам.

Напомним, в июле стало известно, что Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи на $65 млн. Кроме отправки снарядов и техники, Великобритания также собирается профинансировать создание в Украине реабилитационного центра для военных.