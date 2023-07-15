Отдельно от Пригожина: в ISW рассказали, почему Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер"

По мнению американских аналитиков, несмотря на утверждения российского лидера о том, что в РФ якобы нет частных военных компаний, он все же нуждается в подобных формированиях.

Владимир Путин, президент России, хочет сохранить частную военную компанию "Вагнер" в качестве военной силы, но отдельно от ее основателя Евгения Пригожина. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 14 июля.

Аналитики отмечают, что Путин заявил о своем намерении сохранить группировку "Вагнер" в едином составе, не допуская ее разделения. Тем не менее он стремится отстранить Евгения Пригожина от руководства этой группировкой и от ее сил.

На прямой вопрос о будущем "Вагнера" в качестве военного формирования, Путин продолжает утверждать, что в России не существует частных военных компаний, что вызывает сомнения.

"Это еще раз подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что Кремль стремится сохранить "Вагнер" как сплоченную боевую силу, отделив его от Пригожина", — говорится в отчете.

Путин назвал имя потенциального командира "Вагнера"

Путин подтвердил, что 29 июня встречался с Пригожиным и 35 командирами "Вагнера". Он предложил бойцам "Вагнера" возможность служить под командованием командира с позывным "Седой", который руководил группой "Вагнер" в последние 16 месяцев.

Под упомянутым позывным известен один из ключевых командиров ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев. Через него представители Минобороны РФ взаимодействовали с ЧВК.

Аналитики также отмечают, что белорусское правительство и независимые источники подтвердили 14 июля прибытие инструкторов из группы "Вагнер", которые ранее находились в Африке, на тренировочные полигоны в Беларуси.

Напомним, 15 июня СМИ писали о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сознательно допустил обнародование снимка, на котором он сидит в нижнем белье на кровати. По мнению журналистов, таким образом Пригожин пытался показывать, что не только знает тяготы и лишения войны издалека, но и разделяет их.

Ранее пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, заявил 14 июля, что силы "Вагнера" не участвуют в военных операциях в Украине.