Взрывы на Крымском мосту: в РФ заявили о теракте

По информации представителей антитеррористического комитета, сооружение через Керченский пролив посреди ночи было якобы атаковано со стороны Украины.

В Российской Федерации после ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело по статье "Теракт". Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передают росСМИ 17 июля.

По их утверждению, Крымский мост посреди ночи был якобы атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, что привело к новым разрушениям.

"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", — говорится в сообщении.

Отдельно в НАК отметили, что в результате чрезвычайного происшествия погибло два человека и пострадал один ребенок. Уже было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

Следователи планируют в ближайшее время установить причастных к инциденту в Крыму, как отмечают в Следственном комитете РФ. По их мнению, это могут быть якобы представители украинских спецслужб и вооруженных формирований.

Никаких доказательств предоставлено не было.

В Службе безопасности Украины тем временем отреагировали на взрывы на Крымском мосту при помощи короткого стихотворения.

"Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать". Да раз… Два! P. S. Музыка — народная. Слова — СБУ", — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года, когда произошли первые повреждения на сооружении через Керченский пролив, в спецслужбе также поделились поэзией, но больше деталей не прозвучало.

Взрывы на Крымском мосту: подробности

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прозвучали громкие взрывы, в связи с чем движение ограничено. В результате 2 человека погибло — супружеская пара из Белгородской области, а их 14-летняя дочь была экстренно госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.

Отдельно на инцидент отреагировали представители Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО). Андрей Юсов отметил, что ему нечего сказать по этому поводу и он лишь может процитировать слова своего начальника Кирилла Буданова о том, что конструкция на Крымском мосту лишняя.