"Сбила РФ, убив 298 человек": в годовщину трагедии Кулеба напомнил о крушении рейса MH17 (видео)

Министр иностранных дел Украины убежден, что ответственность России — неизбежна. Дмитрий Кулеба показал, как вражеская пропаганда предлагала все новые версии об уничтожении самолета.

17 июля 2014 года российские захватчики нанесли удар по гражданскому пассажирскому самолету. В годовщину трагедии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что виновные в гибели сотен людей должны ответить за содеянное.

"Россия сбила MH17 девять лет назад, убив всех 298 человек на борту", — напомнил глава МИД.

Кулеба опубликовал нарезку заявлений российских пропагандистов, которые свидетельствуют о регулярной смене версий, транслировавшихся по телевидению.

"Она (РФ, — ред.) годами врала о трагедии, пытаясь уклониться от ответственности, пока голландский судебный процесс не объявил правду", — подчеркнул министр.

Чиновник заявил, что Украина скорбит по жертвам рейса MH17, и отметил, что "ответственность за российские преступления неизбежна".

Напомним, 25 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию виновной в отказе расследовать должным образом крушение MH17. РФ, по заключению обвинителей, принадлежит основная роль в катастрофе, а Кремль целенаправленно дезинформирует общество.

В Объединенной расследовательской группе JIT заявляли, что решение о предоставлении пророссийским боевикам ЗРК "Бук-М1" принял лично президент РФ Владимир Путин.

Ранее, в 2022 году в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) признали, что самолет Boeing-777 рейса MH17 вероятно был сбит российской ракетой "Бук".