"Круговая защита": ВС РФ показали БМП для обороны от дронов (фото)

Импровизированная защита бронетехники от дронов-камикадзе становится все более масштабной. От "мангалов" на башне в РФ перешли к обшивке всего корпуса самодельными изделиями.

Российская армия все дальше заходит в попытках защитить бронетехнику от ударов дешевых дронов-камикадзе. В сети опубликовали фотографию, вероятно, БМП с круговыми надстройками. Об этом передает проект Oryx, на котором ведут учет потерь в российско-украинской войне.

В социальных сетях опубликовали кадры машины, которая полностью дооборудована самодельной защитой. Сетки, камуфлированная сетка и металлические элементы установлены на весь корпус и башню. Они полностью покрывают технику.

БМП имеет круговую самодельную защиту

Ранее похожую конструкцию уже замечали как минимум на одном танке. Вероятно, подобные самодельные изделия будут появляться и в дальнейшем из-за широкого применения ВСУ небольших дронов-камикадзе. Стоимость бронетехники в десятки раз выше, чем коптера со взрывчаткой.

Машина на фотографиях имеет настолько много конструкций, что аналитики затрудняются установить конкретную модель БМП.

Напомним, 19 июня СМИ писали, что в РФ запустили в серию танки Т-80БВМ с "мангалами" на башне. Они должны защищать бронетехнику от БПЛА.

29 июня СМИ сообщали, что в войсках РФ появился новый тренд на импровизированную защиту, который заключается в том, чтобы обшивать танк сеткой.