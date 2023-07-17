"Продолжим делать невозможное": "Рамштайн-14" состоится уже завтра, – Резников

По словам главы украинского оборонного ведомства, будучи настойчивыми, можно добиться поставок новых видов вооружений, как это уже происходило ранее.

Четырнадцатое заседание министров обороны стран-союзниц Украины в формате "Рамштайн" пройдет 18 июля. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в своей колонке для LIGA.net.

Как отмечает Алексей Резников, по каждому виду оружия, которое уже используется на фронте, ему приходилось слышать от иностранных партнеров "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", — заключил министр обороны Украины.

Комментируя саммит НАТО в Вильнюсе, Алексей Резников заявил, что Украина должна освоить "искусство возможного" в международных вопросах на качественно ином уровне. По его словам, не стоит расценивать как "предательство" отсутствие однозначных формул.

"На уровне фундаментальных вещей, правовой рамки и практической работы результаты очень положительны", — прокомментировал итоги саммита НАТО министр.

Чем закончился "Рамштайн-13"

Тринадцатое заседание в формате "Рамштайн" состоялось15 и 16 июня. По итогу было анонсировано обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16. Сообщалось, что сперва будут учения под руководством специалистов из Нидерландов и Дании. Далее присоединятся и другие страны.

Кроме того, главы оборонных министерств Великобритании, Дании, Нидерландов и США подтвердили срочную отправку Украине сотни зенитных ракет малой и средней дальности для систем ПВО, а представители Канады и Италии объявили о новых пакетах военной помощи для ВСУ.

Ранее, 25 мая, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Контактная группа в целом выделила $65 миллиардов долларов в виде оборонной помощи. Это позволило сломать планы главы Кремля Владимира Путина касательно Украины.

Член парламента Великобритании Алисия Кэрнс 1 мая также предложила организовать "экономический "Рамштайн" для Украины. По ее словам, нужно лишить главу Кремля возможности финансировать нападения на гражданское население.