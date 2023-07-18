У Путина признали, что ночная атака ВС РФ на Одессу и Николаев была местью за Крымский мост

В Кремле согласились, что запуск ракет и дронов-камикадзе на юг Украины в ночь на 18 января был "возмездием" за удар по мосту через Керченский пролив.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удары ВС РФ по Одесской и Николаевской областях. Об этом говорится в материале "РИА Новости" от 18 июля.

"Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары ударами возмездия за Крымский мост. "Да", — сказал собеседник агентства", — проинформировали журналисты.

В СМИ подчеркнули, что в российском Минобороны объяснили обстрел юга Украины "групповым ударом возмездия высокоточным оружием". Якобы ВС РФ уничтожали объекты, на которых готовились "теракты" против России.

Напомним, ночью на 18 июля российские войска атаковали южные регионы Украины дронами-камикадзе и ракетами. В Одесской и Николаевской областях были слышны выстрелы, а также поднимался дым. Опасность сохранялась почти до пяти утра.

В Офисе Президента объяснили, что обстрел подтверждает цель Кремля — голод и гибель людей, а также новую волну беженцев.

Ранее, в ночь на 17 июля, взрывы раздавались на Крымском мосту. Представитель вражеской власти подтвердил гибель двух человек и госпитализацию их дочери. Рядом с сооружением фиксировали километровые пробки.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намекнул, что в случае действия "зерновой сделки" в обход РФ возможно возникновение "определенных рисков". Он это объяснил приближенностью зоны реализации договоренностей к передовой.