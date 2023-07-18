"Качественная работа": Сырский показал уничтожение целей РФ артиллерией 3-й бригады (видео)

Украинские бойцы продолжают выбивать российскую артиллерию и места скопления личного состава.

Артиллерия 3-й танковой бригады ВСУ продолжает уничтожать российские цели на востоке Украины. Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский показал удары по оккупантам.

На видео показаны удары украинской артиллерии по местам скопления российских войск. Бойцы продолжают выполнять задачи на востоке Украины. На кадрах также изображено уничтожение прицепной артиллерии войск РФ. Наведение на каждую цель происходит с помощью беспилотников.

Добавим, что 18 июля Сырский также заявил, что украинские военные освободят Бахмут, потому что он открывает путь на другие важные города на востоке. Он добавил, что при обороне города погибло много собратьев, поэтому освобождение городом стало "делом чести".

В утреннем отчете Генштаба указывается, что на Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов.

Напомним, 18 июля в Минобороны рассказали об активизации ВС РФ под Купянском. Анна Маляр заявила, что оккупанты пытаются отвлечь внимание Украины.

17 июля СМИ писали, что украинская артиллерия завоевывает преимущество в контрбатарейной борьбе. Для этого уничтожается российская артиллерия и РСЗО.