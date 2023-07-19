Оккупанты велели археологам доказать "историческую принадлежность" Херсонеса к РФ, – ЦНС

Как отмечают в украинском подполье, россияне хотят нивелировать историю крымских татар, представив ее как "незначительный этап" в истории полуострова.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова ведутся раскопки древнегреческого города Херсонес. Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС) 19 июля.

Сообщается, что россияне и коллаборанты занимаются раскопками под присмотром военнослужащих ВС РФ. По данным украинского подполья, перед археологами была поставлена задача доказать "принадлежность города к России".

"Что-то подобное полуостров проходил во времена второй мировой войны, когда на полуострове проводились раскопки нацисты, которые тогда искали доказательства, что Крым чисто немецкая земля, где раньше царило Готское государство", — отметили в подполье.

В ЦНС также заявил, что таким образом российские оккупанты хотят не только "обосновать свое право" на территорию Крыма, но и нивелировать историю крымских татар как "незначительный этап" в истории полуострова.

В подполье предполагают, что с этой целью россияне могут намеренно уничтожать греческое наследие в Крыму, вывозя артефакты из Херсонеса на территорию своей страны.

Напомним, что 6 июля Союз архитекторов Украины и Центр национального сопротивления сообщили о незаконных раскопках в Херсонесе. В частности, российские археологи из Института истории материальной культуры Российской академии наук в Санкт-Петербурге обнаружили там каменный мавзолей античности.

Ранее, 24 мая, также стало известно о том, что в Севастополе оккупанты устроили выставку украденных артефактов из музея-заповедника "Каменная Могила" под Мелитополем. В "Херсонесе Таврическом" показали 120 подлинных археологических артефактов.

По данным представительства президента Украины в Крыму от 23 мая, российские оккупанты разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли артефакты на территорию РФ. Из Крыма они, возможно, могли вывезти золотые изделия времен Византийской империи.