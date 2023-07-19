Одесский военком Борисов "заработал" во время работы в ТЦК 188 млн грн, — глава НАПК

По словам главы антикоррупционного ведомства Александра Новикова, одесский военком заявил, что деньги он получил как "займы от доброжелателей".

Председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что начались проверки имущественного положения руководителей областных ТЦК и СП по всей Украине. Уже есть результаты по руководителю одесского областного военкомата Евгению Борисову — мужчина обогатился имуществом на 188 млн грн. О деталях Новиков рассказал во время пресс-конференции в Media Center Ukraine.

Тема пресс-конференции, которая состоялась в Media Center Ukraine, — "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?". Спикерами были: министр обороны Алексей Резников, председатель НАПК Александр Новиков, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, и еще пять человек, имеющих отношение к борьбе с коррупцией в государственных органах.

Новиков заявил, что будут проверять всех руководителей, возглавляющих территориальные центры комплектования. На сегодня есть выводы относительно главы Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова. Выяснилось, что мужчина владеет имуществом суммарной стоимостью 188 млн грн. Из них более 150 млн грн (или 5,7 млн евро) — цена виллы в Испании.

Военкома Борисова спросили, откуда он взял деньги на виллу. На что Борисов, по словам Новикова, ответил — получил взаймы от доброжелателей. Одного из "доброжелателей" даже назвал — это владелец ночного клуба "Ибица" в Одессе.

По словам главы НАПК, подобная сделка вряд ли возможна. В частности, подписанты на момент якобы заключения соглашения о займе даже не находились в Одессе. Доказательства того, что это был действительно законный "заем" отсутствуют.

Кроме того, Новиков напомнил, что в Одесской области разоблачен канал побега за границу уклонистов от мобилизации: "Также там разоблачили незаконные каналы выезда за границу. Случай вопиющий".

Кто такой Евгений Борисов?

Евгений Борисов — глава Одесского ТЦК и СП до июня 2023 года. Весной 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Борисов якобы является владельцем автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG стоимостью 8 млн грн, а также виллы в провинции Марбелья в Испании. Позже информацию Мосийчука подтвердил расследователь Михаил Ткач из "Украинской правды".

Расследование относительно деятельности одесского военкома

Выяснилось, что автомобиль был приобретен в первые месяцы войны. К тому же Борисов зачем-то выезжал за пределы Украины — однако Наталья Гуменюк, глава пресс-центра ОК "Юг", отметила, что выезд состоялся на законных основаниях.

24 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский снял с должности военкома Борисова. В отношении должностных лиц открыли производство следователи ГБР.

Напоминаем, в Одессе работники ТЦК и СП задержали возле вокзала нескольких музыкантов, которые прибыли в город на концерт. Вместо концерта мужчины попали в военкомат, а затем — в воинскую часть.

В конце 2022 года в Одесской области обнаружили семью — отца и дочь — которые наладили незаконный выезд за границу уклонистов от мобилизации. За свои "услуги" они брали 7-8 тыс. долл.