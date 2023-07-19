Остановили колонну из 17 танков: в Минобороны показали эффективную работу гаубицы FH-70 (видео)

В Минобороны опубликовали видео "мастер-класса" использования гаубицы FH-70: как команда бойцов ВСУ ее слаженно заряжает и бьет по позициям врага.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, показала, как работают гаубицы FH-70, которые ВСУ получили от партнеров. При этом чиновница отметила исключительную эффективность пушки — она помогла остановить колонну из 17 российских танков, которые пытались прорвать линию фронта. Об этом Маляр рассказала в Telegram-канале.

Чиновница напомнила, что пушки начали выполнение боевых задач весной 2022 года. Бойцы ВСУ, которым пришлось на ней работать, отметили две положительные черты — самоходность и высокую точность.

FH-70 — гаубица, которую разработали в 70-х гг. прошлого века три страны — Великобритания, Италия и ФРГ. Пушка стреляет снарядами калибра 155 мм, причем способна сделать 3 выстрела в минуту. Дальность выстрела — до 30 км.

На место работы устройство доставляют, цепляя к военному тягачу. Однако у пушки есть особенность, выделенная Маляр: предусмотрен специальный двигатель, с помощью которого орудие способно перемещаться самостоятельно со скоростью до 16 км/ч на расстояние до 20 км. Как отметила представитель Минобороны, благодаря этому пушка может выстрелить, а затем изменить месторасположение, чтобы не попасть под ответный удар врага.

Маляр опубликовала видео с кадрами работы гаубицы FH-70. При этом показала слаженные действия обслуги (до 7-8 человек) — как они прибывают на место, как заряжают. как осуществляют выстрел, как отъезжают.

Отметим, гаубицы FH-70 ВСУ получили от двух стран — Эстонии и Италии. Эстония предоставила свои пушки в январе 2023 года — все 24 шт., которые имела на вооружении. Поставки из Италии состоялись весной 2022 года. Точный размер партии из Италии не известен, однако в целом эта страна имеет 90 пушек такого типа.

Напоминаем, Минобороны показало работу гаубицы L119. При этом в заметке указано, что это оружие помогает Украине бороться за свободу.

В июне бойцы ВСУ опубликовали видео использования пушки Д-30. На видео — эффективный удар по позициям ВС РФ: указано, что пушка — настоящая "снайперка".