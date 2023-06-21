"Снайперка прошлого века": как бойцы ВСУ уничтожают оккупантов из пушки Д-30 (фото)
Бойцы ВСУ говорят, что во время боев они уничтожали минометную батарею противника. На это ушло всего 14 выстрелов.
Украинские артиллеристы из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" выполняют задачи в Донецкой области из пушек Д-30. Об этом сообщается в репортаже АрмияInform.
Гаубица Д-30 на вооружении бойцов с самого начала существования подразделения. По словам командира батареи с позывным "Атлас", для оружия из прошлого века Д-30 достаточно точно.
"Для образца оружия еще прошлого века оно достаточно точное и точное. За сутки ребята стреляют из него от 10 до 15 раз, но все зависит от активности врага. Эта пушка ничем не уступает западным образцам оружия, ведь если ты профессионал, то проблем у тебя никогда не возникает", — говорит "Атлас".
Он добавляет, что если за гаубицей правильно ухаживать, то она будет очень долго и точно работать. Отмечается, что персонал обслуживания приезжает прямо на позицию и там ремонтирует всю технику.
"У нас есть четко отлаженный механизм работы. Как только нам передают, что пришла цель, мы начинаем размаскировывать пушку. Далее наводчик вбивает координаты, наводится и поднимает ствол. Затем берем снаряд и заряжаем его. Дальше остается потянуть за веревку, и вуаля — минус враждебная цель", — рассказывает командир пушки "Малыш".
Во время сражений с врагом украинские артиллеристы затрофеили прицел ОП-4М для Д-30 и артиллерийские снаряды. Наибольшей целью, которую уничтожали бойцы, является минометная батарея оккупантов. Ее уничтожили из 14 выстрелов.
Кроме этого вместе с бойцами работает самый молодой боец — щенок Найса. Песику всего два месяца, он с первых дней на передовой с бойцами.
"Наш малыш — настоящий член команды и расчета. Мы с ребятами шутим, что когда он подрастет, то будет помогать подносить нам снаряды. Но его роль именно на боевой позиции неоценима для нас, ведь он нам как родной, даже спит рядом с нами. Правда, у него зубки только режутся, поэтому грызет вещи и разгрузки", — рассказывает артиллерист Орест.
Напомним, 15 июня 45 артиллерийская бригада уничтожила склад с боекомплектом кафиров в районе Бахмута.
19 июня артиллерия 26-й бригады уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" высокоточным ударом BONUS.