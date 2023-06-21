"Снайперка минулого століття": як бійці ЗСУ знищують окупантів з гармати Д-30 (фото)

Бійці ЗСУ кажуть, що під час боїв вони знищували мінометну батарею ворога. На це пішло лише 14 пострілів.

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Українські артилеристи з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" виконують завдання в Донецькій області з гармат Д-30. Про це повідомляється в репортажі АрміяInform.

Гаубиця Д-30 на озброєнні бійців з самого початку існування підрозділу. За словами командира батареї з позивним "Атлас", для зброї з минулого століття Д-30 є доволі точною.

"Для зразка зброї ще минулого століття вона є доволі точною та влучною. За добу хлопці стріляють з неї від 10 до 15 разів, але все залежить від активності ворога. Ця гармата нічим не поступається західним зразкам зброї, адже якщо ти професіонал, то проблем у тебе ніколи не виникає", — каже "Атлас".

Д-30 гармата Фото: АрміяInform

Він додає, що якщо за гаубицею правильно доглядати, то вона буде дуже довго і влучно працювати. Зазначається, що персонал обслуги приїжджає прямо на позицію й там ремонтує всю техніку.

"У нас є чітко налагоджений механізм роботи. Як тільки нам передають, що надійшла ціль, ми починаємо розмасковувати гармату. Далі навідник вбиває координати, наводиться і підіймає ствол. Потім беремо снаряд і заряджаємо його. Далі залишається потягти за мотузку, і вуаля — мінус ворожа ціль", — розповідає командир гармати "Малюк".

Під час боїв з ворогом українські артилеристи затрофеїли приціл ОП-4М для Д-30 та артилерійські снаряди. Найбільша ціль, яку знищували бійці, є мінометна батарея окупантів. Її знищили з 14 пострілів.

Песик Найса Фото: АрміяInform

Окрім цього разом з бійцями працює наймолодший боєць — цуценя Найса. Песику всього два місяці, він з перших днів на передовій з бійцями.

"Наш малюк — справжній член команди та розрахунку. Ми з хлопцями жартуємо, що коли він підросте, то буде допомагати підносити нам снаряди. Але його роль саме на бойовій позиції неоціненна для нас, адже він нам як рідний, навіть спить поруч із нами. Правда, у нього зубки тільки ріжуться, тому гризе речі й розгрузки", — розповідає артилерист Орест.

Нагадаємо, 15 червня 45 артилерійська бригада знищила склад з боєкомплектом окупантів в районі Бахмута.

19 червня артилерія 26-ї бригади знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" високоточним ударом BONUS.