"Несет опасность": в Кремле высказались о планах Киева бить по кораблям РФ в Черном море

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает "потенциальной угрозой" тот факт, что Украина будет считать российские суда, следующие по Черному морю в РФ или в оккупированные порты, перевозящими военные грузы.

Пресс-секретарь резидента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева касательно российских кораблей в Черном море, последовавшее за расторжением Москвой "зерновой сделки". Об этом пишет RT 21 июля.

Спикер Кремля высказался о том, что теперь российские судна, идущие по Черному морю в РФ или на временно оккупированные территории Украины, рассматриваются Киевом как транспортирующие грузы военного назначения.

Дмитрий Песков утверждает, что "непредсказуемые действия" украинской стороны якобы "потенциально создают угрозу" в упомянутом регионе.

"Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", — заявил кремлевский спикер.

Ситуация в Черном море: что известно

Напомним, 17 июля в Министерстве иностранных дел Российский Федерации подтвердили прекращение действия "зернового соглашения". Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что это означает отзыв гарантий безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря.

Позже в пресс-службе Минобороны России добавили, что с 20 июля судны, следующие в акватории Черного моря в порты Украины будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

В свою очередь в Минобороны Украины заявили, что с 21 июля российские корабли, направляющиеся в сторону России или оккупированных россиянами украинских портов также будут считаться перевозящими военные грузы.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 21 июля отметил, что Украина имеет право и возможность отвечать на действия флота Российской Федерации в Черном море по своему усмотрению.