Два месяца тюрьмы: суд избрал меру пресечения Гиркину-Стрелкову (фото, видео)

Экс-главаря боевиков "ДНР" обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ближайшие два месяца до нового судебного слушания он проведет в СИЗО.

Суд в Москве избрал меру пресечения бывшему главарю боевиков "ДНР" Игорь Гиркину-Стрелкову, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Его отправили в тюрьму на два месяца до 18 сентября. Об этом сообщают росСМИ.

Журналисты пишут, что во время заседания судья Олеся Менделеева удовлетворила ходатайство следователя и отправила Игоря Гиркина-Стрелкова в СИЗО.

"Понятно постановление?" — обратилась судья к Гиркину. "Так точно" — ответил тот.

Гиркина-Стрелкова отправили в СИЗО до 18 сентября Фото: ТАСС

В росСМИ сообщали, что обвинение в экстремизме Гиркину-Стрелкову предъявили за два поста в Telegram-канале 25 мая, в которых речь шла о Крыме и о проблемах с выплатами военнослужащим 105 и 107 десантных полков.

Ранее во время слушания Гиркин жаловался на здоровье. Бывший главарь боевиков "ДНР" сообщил, что у него якобы диагностирована стенокардия второй степени. При этом справок Гиркин получить не успел, но попросил суд назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Он добавил, что находится в розыске Интерпола, а потому считает заявление следователя о том, что он может скрыться за границей "откровенно смешным".

Что известно о задержании Гиркина-Стрелкова

Напомним, 21 июля росСМИ сообщили о задержании террориста Гиркина-Стрелкова. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома около полудня, где предварительно провели обыски. Супруга бывшего главаря боевиков сообщала, что Гиркина увезли во время ее отсутствия. Она не знала о нахождении мужа, так как на связь он не выходил, а от его друзей узнала, что ему предъявили подозрение по ст. 282.1 УК РФ ((Организация экстремистского сообщества).

Позже стало известно, что Гиркина доставили в Мещанский районный суд Москвы. В росСМИ писали, что следствие будет просить для террориста меры пресечения, не связанной с арестом. Речь шла о подписке о невыезде.

По предварительным данным, Гиркина задержали после заявления бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского. Он обратился в российскую генпрокуратуру с обвинениями экс-главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина в растрате донатов, собранных на нужды оккупационных войск.

По словам Петровского, Гиркин критикует Путина, что, по его мнению, является преступлением.

В ГУР Украины задержание Гиркина объяснили активным противостоянием разных групп влияния в Кремле. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, "Гиркин договорился", и Москва больше не может скрывать внутреннюю борьбу за место под солнцем после неудавшегося мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фокус писал, что марте экс-главарь боевиков "ДНР" резко раскритиковал политику президента РФ Путина и посоветовал ему "заткнутся", чтоб стране не было стыдно за такого лидера.

Также Гиркин утверждал 20 июля, что летнее контрнаступления ВСУ может сильно истощить арсенал ВС РФ и оставить Кремль без оружия, в результате чего России "будет нечем" бороться с Украиной.