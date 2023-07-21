Жалуется на здоровье: Гиркин-Стрелков просит суд назначить ему домашний арест, — СМИ

Бывший главарь боевиков "ДНР" сообщил суду, что в большинстве стран мира находится в розыске Интерпола, а потому считает, что домашнего ареста в качестве меры пресечения будет достаточно.

Мещанский суд в Москве готовится избрать меру пресечения задержанному экс-главарю боевиков "ДНР" Игорю Гиркину-Стрелкову. Его подозревают в совершении экстремистских действий. Как пишет российское издание "Медиазона", во время слушания Гиркин сообщил о проблемах со здоровьем и попросил суд отправить его под домашний арест.

"Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в качестве домашнего ареста", — сказал Гиркин.

Бывший главарь боевиков "ДНР" также добавил, что считает заявление следователя о том, что он может скрыться за границей "откровенно смешным".

"Я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал. Как офицер службы государственной безопасности я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия. Прошу суд учесть, что я в течение девяти лет постоянно проживаю в Москве, никогда не скрывался от органов ФСБ или других органов России", — резюмировал Гиркин.

Ранее появилось видео Гиркина в зале заседания суда.

Что известно о задержании Гиркина-Стрелкова

Напомним, 21 июля росСМИ сообщили о задержании террориста Гиркина-Стрелкова. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома около полудня, где предварительно провели обыски. Супруга бывшего главаря боевиков сообщала, что Гиркина увезли во время ее отсутствия. Она не знала о нахождении мужа, так как на связь он не выходил, а от его друзей узнала, что ему предъявили подозрение по ст. 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества).

Позже стало известно, что Гиркина доставили в Мещанский районный суд Москвы. В росСМИ писали, что следствие будет просить для террориста меры пресечения, не связанной с арестом. Речь шла о подписке о невыезде.

По предварительным данным, Гиркина задержали после заявления бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского.

Фокус писал, что марте экс-главарь боевиков "ДНР" резко раскритиковал политику президента РФ Путина и посоветовал ему "заткнутся", чтоб стране не было стыдно за такого лидера.

Также Гиркин утверждал 20 июля, что летнее контрнаступления ВСУ может сильно истощить арсенал ВС РФ и оставить Кремль без оружия, в результате чего России "будет нечем" бороться с Украиной.