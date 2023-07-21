ГПСУ разоблачила белорусскую "игру в имитацию" вблизи границы с Украиной (фото)

По информации пограничников, Минобороны Беларуси долгое время рассказывало о защите границы с Украиной РЭБ и ПВО. Однако реальная ситуация показывает — этого нет. А фото наши защитники получили благодаря партизанам.

Государственная пограничная служба Украины доказала, что сообщения Министерства обороны Беларуси о защищенности границы с Украиной являются фейковыми. Разоблачительные снимки опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

"Беларусь имитирует способность своей армии к ведению боевых действий против Украины", — отметили в ГПСУ.

В частности, российское ИПСО (информационно-психологическая операция, — ред.) помогает Беларуси в распространении дезинформации. Таким образом длительное время в Минобороны Беларуси рассказывали о тотальной защищенности белорусско-украинской границы, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Однако эта информация оказалась фейковой.

"Реальная обстановка показывает, что ни сил, ни средств у бульбашей нет. Поэтому в Беларусь прибыл "вагнер" — наемная армия зеков и преступников. Они своим присутствием также должны усилить информационный эффект "угрозы", — пояснили в ГПСУ.

Белорусская граница вблизи Украины Белорусская граница вблизи Украины Белорусская граница вблизи Украины Белорусская граница вблизи Украины

Пограничники добавили, что разоблачительные фото смогли получить с помощью белорусских партизан.

Что известно о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Ранее росСМИ сообщали, что ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование на территории РФ, якобы лично Путин принял решение о ликвидации подразделения наемников. Тогда большинству "вагнеровцев" предложили перейти под командование главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а остальные передислоцировались в Беларусь.

20 июля пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что наемники "Вагнер", которые прибыли в Беларусь, начали обучение белорусского армейского спецназа. Наемники Пригожина и белорусские солдаты разработали "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта для местных военных. В течение недели они планируют провести отработку выполнения учебно-боевых задач на полигоне "Брестский". Тогда как сопутствующие снимки показали около 300 единиц военной техники, которая прибыла на базу "Цель", где дислоцированы наемники из ЧВК "Вагнер", участвовавшие в мятеже. 19 июля в Telegram-канале Пригожина появилось видео, на котором основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приветствует своих солдат в Беларуси, однако его подлинность вызвала сомнения.

Тогда же представители Центра национального сопротивления со ссылкой на местное подполье сообщили, что в районе города Наровля Гомельской области произошло столкновение между террористами из ЧВК "Вагнер", которые прибыли из РФ. Также в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 июля говорилось о том, что в Беларуси могут построить еще одну базу, в которой разместят бойцов ЧВК "Вагнер".