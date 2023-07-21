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Военный Фокус Российско-украинская война

ГПСУ разоблачила белорусскую "игру в имитацию" вблизи границы с Украиной (фото)

Беларусь, белорусская граница вблизи Украины
Фото: пресс-служба ГПСУ | Белорусская армия имитирует угрозу для Украины

По информации пограничников, Минобороны Беларуси долгое время рассказывало о защите границы с Украиной РЭБ и ПВО. Однако реальная ситуация показывает — этого нет. А фото наши защитники получили благодаря партизанам.

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Государственная пограничная служба Украины доказала, что сообщения Министерства обороны Беларуси о защищенности границы с Украиной являются фейковыми. Разоблачительные снимки опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

"Беларусь имитирует способность своей армии к ведению боевых действий против Украины", — отметили в ГПСУ.

В частности, российское ИПСО (информационно-психологическая операция, — ред.) помогает Беларуси в распространении дезинформации. Таким образом длительное время в Минобороны Беларуси рассказывали о тотальной защищенности белорусско-украинской границы, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Однако эта информация оказалась фейковой.

"Реальная обстановка показывает, что ни сил, ни средств у бульбашей нет. Поэтому в Беларусь прибыл "вагнер" — наемная армия зеков и преступников. Они своим присутствием также должны усилить информационный эффект "угрозы", — пояснили в ГПСУ.

Белорусская граница вблизи Украины Fullscreen
Белорусская граница вблизи Украины
Белорусская граница вблизи Украины Fullscreen
Белорусская граница вблизи Украины
Белорусская граница вблизи Украины Fullscreen
Белорусская граница вблизи Украины
Белорусская граница вблизи Украины Fullscreen
Белорусская граница вблизи Украины
Белорусская граница вблизи Украины
Белорусская граница вблизи Украины
Белорусская граница вблизи Украины
Белорусская граница вблизи Украины

Пограничники добавили, что разоблачительные фото смогли получить с помощью белорусских партизан.

Что известно о ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Ранее росСМИ сообщали, что ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование на территории РФ, якобы лично Путин принял решение о ликвидации подразделения наемников. Тогда большинству "вагнеровцев" предложили перейти под командование главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, а остальные передислоцировались в Беларусь.

20 июля пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что наемники "Вагнер", которые прибыли в Беларусь, начали обучение белорусского армейского спецназа. Наемники Пригожина и белорусские солдаты разработали "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта для местных военных. В течение недели они планируют провести отработку выполнения учебно-боевых задач на полигоне "Брестский". Тогда как сопутствующие снимки показали около 300 единиц военной техники, которая прибыла на базу "Цель", где дислоцированы наемники из ЧВК "Вагнер", участвовавшие в мятеже. 19 июля в Telegram-канале Пригожина появилось видео, на котором основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приветствует своих солдат в Беларуси, однако его подлинность вызвала сомнения.

Тогда же представители Центра национального сопротивления со ссылкой на местное подполье сообщили, что в районе города Наровля Гомельской области произошло столкновение между террористами из ЧВК "Вагнер", которые прибыли из РФ. Также в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 20 июля говорилось о том, что в Беларуси могут построить еще одну базу, в которой разместят бойцов ЧВК "Вагнер".