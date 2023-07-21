ДПСУ викрила білоруську "гру в імітацію" поблизу кордону з Україною (фото)

За інформацією прикордонників, Міноборони Білорусі довгий час розповідало про захист кордону з Україною РЕБ та ППО. Однак реальна ситуація показує – цього немає. А фото наші захисники одержали завдяки партизанам.

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Державна прикордонна служба України довела, що повідомлення Міністерства оборони Білорусі про захищеність кордону з Україною є фейковими. Викривальні знімки опублікувала пресслужба ДПСУ в Telegram.

"Білорусь імітує здатність своєї армії до ведення бойових дій проти України", — зазначили в ДПСУ.

Зокрема, російське ІПСО (інформаційно-психологічна операція, — ред.) допомагає Білорусі в розповсюдженні дезінформації. Таким чином тривалий час в Міноборони Білорусі розповідали про тотальну захищеність білорусько-українського кордону, зокрема, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Проте ця інформація виявилася фейковою.

"Реальна обстановка показує, що ні сил, ні засобів у бульбашів немає. Тому в Білорусь прибув "вагнер" – наймана армія зеків та злочинців. Вони своєю присутністю також мають посилити інформаційний ефект "загрози", — пояснили в ДПСУ.

Білоруський кордон поблизу України Білоруський кордон поблизу України Білоруський кордон поблизу України Білоруський кордон поблизу України

Прикордонники додали, що викривальні фото змогли отримати за допомогою білоруських партизанів.

Що відомо про ПВК "Вагнер" у Білорусі

Раніше росЗМІ повідомляли, що ПВК "Вагнер" припинила своє існування на території РФ, нібито особисто Путін ухвалив рішення про ліквідацію підрозділу найманців. Тоді більшості "вагнерівців" запропонували перейти під командування глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, а інші передислокувалися в Білорусь.

20 липня пресслужба Міноборони Білорусі повідомила, що найманці "Вагнер", які прибули до Білорусі, розпочали навчання білоруського армійського спецназу. Найманці Пригожина та білоруські солдати розробили "дорожню карту" щодо підготовки та передачі досвіду для місцевих військових. Протягом тижня вони планують провести відпрацювання виконання навчально-бойових завдань на полігоні "Брестський". Тоді як супутні знімки показали близько 300 одиниць військової техніки, яка прибула на базу "Цель", де дислоковані найманці з ПВК "Вагнер", які брали участь у заколоті. 19 липня у Telegram-каналі Пригожина з'явилося відео, на якому засновник групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вітає своїх солдатів у Білорусі, проте його справжність викликала сумніви.

Тоді ж представники Центру національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля повідомили, що в районі міста Наровля Гомельської області відбулась сутичка між терористами з ПВК "Вагнер", які прибули з РФ. Також у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 липня йшлося про те, що в Білорусі можуть побудувати ще одну базу, в якій розмістять бійців ПВК "Вагнер".