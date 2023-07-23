Великобритания предоставила ВСУ десятки бронеавтомобилей Wolfram под ракеты Brimstone, — Oryx

В первые дни полномасштабного вторжения Киев умолял предоставить технику для противодействия тяжелой бронетехнике ВС РФ. Тогда британские военные разработали наземную платформу Wolfram, выпускающую ракеты Brimstone.

В Украину доставлены несколько десятков мобильных наземных платформ Wolfram для ракет SSM Brimstone 1/2. Соответствующим обновлением по военной помощи Великобритании поделились в соцсетях аналитики Oryx.

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По данным Independent, бронеавтомобиль Wolfram был разработан специально для Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины правительство обратилось к партнерам с просьбой о срочной помощи. Киев нуждался в вооружении для противодействия российской тяжелой бронетехнике. Тогда британские военные разработали Wolfram.

Wolfram — это мобильная наземная платформа с ракетой MBDA и транспортным средством Supacat, которую применяют для перемещения на передовой и нанесения ударов по врагу.

Напомним, 22 июля в СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне объяснили, почему в администрации Джо Байдена не рассматривают поставки в Украину ракет ATACMS. Официальные лица рассказали, что в правительстве США беспокоятся за собственную безопасность.

В комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили о разработке украинской ПВО, похожей на систему Hawk. Установку, по словам парламентария Егора Чернева, уже тестируют, и она успешно проходит испытания. Снаряды для новой ПВО — также разработаны.