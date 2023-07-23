Россия обрела воздушное превосходство: контрнаступление ВСУ зашло в тупик, — WSJ

По мнению экспертов, Украина потеряла тактическое преимущество над РФ, как это было в начале полномасштабного вторжения. Теперь контрнаступление представляет собой более сложную задачу без поддержки авиации.

Украина оказалась в сложной ситуации, не обладая необходимыми вооружениями и кадровой подготовкой для эффективной борьбы с Россией. Об этом 23 июля пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным журналистов, когда Украина начала контрнаступление, западные военные чиновники понимали, что у Киева нет достаточного вооружения, включая снаряды и боевые самолеты, необходимые для того, чтобы вытеснить российские войска. Надеялись, что украинская храбрость и находчивость справятся с ситуацией, однако это не произошло.

Российские войска оказались хорошо оборудованными минными полями, "фортификационными сооружениями и мощной авиацией, что существенно препятствовало прогрессу украинских сил. Это привело к росту вероятности затяжной войны и необходимости в дополнительных вооружениях и подготовке для Киева", — говорится в материале.

Администрация президента США Джо Байдена сталкивается со сложным политическим расчетом. С приближением выборов в 2024 году, Вашингтон стал более осторожным в предоставлении помощи Украине, опасаясь влияния войны на предвыборную кампанию.

В то время как Европа стремится к победе Украины и поражению России для обеспечения безопасности континента, у европейских военных ограниченные ресурсы, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым для вытеснения российских войск.

Украина потеряла тактическое преимущество, — эксперты

Тем не менее, ситуация в украинско-российской войне радикально изменилась. Украина уже не обладает тем же тактическим преимуществом, что позволяло ей ошеломить Москву в прошлом году. Теперь Россия многочисленнее украинских войск и обладает мощным оборонительным комплексом.

"Украине нужно изменить тактику, чтобы преодолеть российскую оборону. Концентрирование сил и синхронизация военных операций станет ключевым фактором для прорыва обороны противника. Также украинцам необходимо улучшить противовоздушную оборону и усилить свои вооруженные силы, чтобы столкнуться с российскими армейскими укреплениями", — говорит Франц-Стефан Гади, независимый военный аналитик, недавно побывавший на украинских передовых позициях.

Россия обрела воздушное превосходство на значительной части фронта, так как Украина столкнулась с нехваткой средств противовоздушной обороны и зенитного вооружения.

"Россияне смогли более эффективно использовать свою авиацию", — отмечает Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, аналитического центра в Лондоне. "Россия, хотя и не доминирует в воздухе над всей территорией Украины, считается в более выгодном положении с точки зрения обороняющейся стороны".

Украина активно преследует идею получения американских истребителей F-16, так как противодействие российским самолетам стало главной проблемой для команды президента Зеленского. Сейчас у Украины имеется лишь небольшой парк военно-воздушных сил, состоящий из советских самолетов и вертолетов.

Как пишет издание, организация мелкомасштабных операций, хоть и упрощает задачу для командиров, накладывает свои сложности, такие как уменьшение мобильности. Эти операции создают проблемы с безопасной эвакуацией раненых солдат с передовой и обеспечением поставок боеприпасов, так как медицинский и тыловой корпус менее защищены.

Проведение синхронных крупномасштабных атак представляет трудности даже для вооруженных сил с лучшим вооружением, чем у Украины. Объединение большого числа наземных и воздушных сил в быстрое и жестокое наступление фронтального штурма оказывается чрезвычайно сложным заданием.

Более того, ни одно западное вооруженное подразделение не решится атаковать укрепленную оборону, не обладая превосходством в воздухе.

"США никогда бы не рисковала атаковать укрепленную оборону без воздушного превосходства, но у украинцев нет этого преимущества", — подчеркивает Джон Нагл, бывший подполковник армии США, в настоящее время преподающий в Военном колледже армии США. "Нельзя переоценить важность воздушного превосходства для успешных наземных боевых операций при разумных потерях".

Напомним, 21 июня спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что истребители F-16 помогут защищать украинское небо от российских атак ракетами и дронами.

Также напомним, 21 июля в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 до конца года, но ВСУ нужна больше артиллерии, танков и ПВО.