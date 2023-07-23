Коллаборанты сдали россиянам 19-летнюю девушку, которая порвала флаг РФ, — мэр Мелитополя

По словам Ивана Федорова, девушке грозит тюрьма за то, что она выразила протест против российской оккупации в своем родном селе. В отношении 19-летней украинки возбуждено уголовное дело.

Во временном оккупированном селе Мироновка Приазовского района Запорожской области жители передали российским властям информацию о 19-летней односельчанке, которая разорвала российский флаг на одном из админзданий. Об этом 23 июля сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, теперь против девушки оккупанты возбудили уголовное дело, и ей грозит до года тюремного заключения.

"Очередное судилище против украинцев только за то, что презирают врага и символы страны-агрессора. Ждем деоккупации — необходимо как можно быстрее освободить наших людей!" — написал мэр.

Ситуация на оккупированной территории в Запорожской области

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, в Запорожской области российские оккупанты перешли к новому этапу фильтрационных мероприятий — наказывают за архивные фото и музыку.

Так, ранее в телефонах украинских граждан искали доказательства сотрудничества с силами сопротивления. Затем стали проверять переписку в мессенджерах, чтобы найти к чему придраться и обвинить в "терроризме". Теперь же оккупанты внимательно изучают фото и музыку.

"Заставляют удалять даже архивные снимки с украинским флагом и угрожают за украинские песни, которые называют "нацистскими", — рассказал Федоров.

Напомним, 18 июня мэр Мелитополя сообщил, что вместо прежних обысков в ранние утренние часы, российские оккупанты теперь приходят ночью, будят всех жителей и публично выводят человека с мешком на голове, с целью запугать остальных местных жителей.

Напомним также, что на временно оккупированной территории Запорожской области начали работу 44 военно-учетных стола. В рамках мероприятия по набору военнослужащих оккупационные власти поставили на воинский учет уже 1500 человек.