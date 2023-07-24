"Помогли бы в контрнаступлении": когда украинские пилоты начнут обучение на F-16

Обучение украинских пилотов на F-16, вероятно, будет проходить в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Великобритании или Польше. В Минобороны рассчитывают, что к весне 2024 года военнослужащие смогут эксплуатировать F-16 в небе над Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN анонсировал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 уже в августе. Он также отметил, что обучение использованию новых самолетов продлится не менее 6 месяцев, и что Украине все еще необходимо модернизировать некоторую инфраструктуру для истребителей.

Резников добавил, что по его оптимистичным прогнозам, к весне следующего года пилоты смогут эксплуатировать F-16 в небе над Украиной.

В разговоре с корреспондентом Алексом Марквардтом министр отметил, что если бы у Украины сейчас были эти истребители, они "безусловно" помогли бы Украине достичь большего прогресса в продолжающемся контрнаступлении.

"Если у вас есть более сложное, современное оружие, оно будет более эффективным", — сказал он.

Обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах, а также, возможно, в Британии или Польше, обязательно будет включать интенсивные занятия для технических специалистов. Окончательный список стран, где будут учения, еще согласовывается.

Алексей Резников отметил, что техническое обслуживание современных самолетов — это серьезная задача. Отмечается, что программы обучения могут быть разделены между странами, но окончательные планы до сих пор дорабатываются.

Несмотря на это окончательный список стран, где будут учения, еще согласовывается.

Во время интервью министр также пошутил, что группа из 11 стран, которые обязались помогать Украине в подготовке пилотов на F-16, называет себя "11 друзей Оушена" по аналогии с популярным фильмом.

Отметим, что в интервью CNN Алексей Резников также объяснил, когда закончится война и анонсировал вступление Украины в Альянс. Глава Минобороны уверен, что Украина победит в полномасштабной войне против России и ожидает, что конфликт будет завершен до лета 2024 года.

Отметим, во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года страны НАТО предложили Украине программу поддержки, которая состоит из трех пунктов. Согласно заявлению Йенса Столтенберга, речь идет об усилении политического сотрудничества, отмене ПДЧ и воплощении программы перевода вооруженных сил на стандарты Альянса.