Лучше "Панцыря": Турция представит ракетно-артиллерийский комплекс GÜRZ (фото)

Система оснащена 35-ми зенитной пушкой, способной вести огонь программируемыми боеприпасами ATOM, а также четырьмя пусковыми установками ракет Gokdogan и Bozdogan.

На Международной выставке оборонной промышленности IDEF'23 турецкая компания ASELSAN впервые представит систему противовоздушной и противоракетной обороны ЗРПК GÜRZ. Об этом 23 июля сообщили обозреватели издания SavunmaSanayiST.

"Система GÜRZ будет представлена на выставке IDEF 2023 как инновационная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая предлагает несколько перехватчиков (пушечных и ракетных) против воздушных угроз на очень низких и малых высотах", — говорится в пресс-релизе.

Авторы материала отмечают, что GÜRZ смонтирована на бронированной платформе 8×8 на резиновых колесах и отличается превосходными технологическими характеристиками. Комплекс предназначен для борьбы с БПЛА, вертолетами, истребителями, крылатыми ракетами и боеприпасами класса "воздух-земля". При этом он способен обеспечивать защиту как стационарных объектов, так и движущихся колонн техники.

ЗРПК GÜRZ

Система противовоздушной и противоракетной обороны GÜRZ состоит из:

35-ми зенитной пушки с применением тренировочных (ТР), фугасно-зажигательных (HEI) и программируемых с воздушным подрывом (ATOM) боеприпасов;

четырех пусковых установок ракет Gokdogan и Bozdogan, (изначально разрабатывались для турецких F-16);

четырех поисковых радаров с активной фазированной решеткой (AESA);

радара управления огнем;

электрооптических датчиков и канала передачи данных.

В перспективе ЗРПК GÜRZ получит пусковые установки с ракетами низкой дальности, которые будут использоваться для обороны самого комплекса. Кроме этого, инженеры ASELSAN планируют установить на него отдельный радар и оптические станции.

Эксперты полагают, что характеристики турецкого ЗРК будут превосходить российский аналог "Панцирь-С1".

Ранее в Турции была представлена новая разработка компании Turkish Aerospace Industries — вертолет TAI Т925. По заявлению разработчиков, новый вертолет должен будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками по сравнению с S-70 Blackhawk и AS532 Cougar.