"Отбили штурм": в бригаде "Рубеж" показали, как жгут российские танки (видео)

Безрезультатный штурм ВС РФ на неназванном направлении закончился уничтоженными машинами.

Украинские военные отбили штурм российских оккупантов. Видео с фронта 24 июля поделилась в соцсетях пресс-служба батальона "Свобода" бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж", которая является частью "Гвардии наступления".

"Вновь отбили вражеский штурм. Пока еще не можем показать больше деталей и результатов, но впоследствии вы обо всем узнаете", — заявили воины.

На видео можно увидеть, как горит техника ВС РФ на неназванном участке передовой.

Кадры, обнародованные батальоном "Свобода"

Напомним, аэроразведчики подразделения "Совы" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили российский БТР, оставленный захватчиками на поле боя. Обнаружить технику защитникам помогли беспилотники.

На одном из участков фронта Силы обороны применили лазер, САУ Krab польского производства и отечественный комплекс ПТРК "Стугна" для ликвидации вражеского танка.

24 июля в Госпогранслужбе показали, как бойцы уничтожают технику ВС РФ с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin. Воины попали точно в цель на неназванном направлении.

Тем временем российские военные поделились, что на их позиции упал высокотехнологичный беспилотник. Автор видео не понял, что держит в руках, и назвал БПЛА "интересной штукой". В СМИ отметили, что дрон мог упасть на позиции ВС РФ случайно — во время грозы.