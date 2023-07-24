"Напоминает дуршлаг": эксперт рассказал, почему российская ПВО беспомощна перед БПЛА (видео)

По словам подполковника ВСУ в запасе Сергея Грабского, российская ПВО представляет собой советские системы, которые не рассчитаны на борьбу с беспилотниками. В связи с этим Москва остается уязвимой для подобных атак.

Последняя атака беспилотников на Москву 24 июля подчеркнула неэффективность российской противовоздушной обороны. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии Апостроф TV.

Так, по словам полковника, российские силы ПВО неспособны надежно защитить российское небо, особенно в Москве, от атак БПЛА. Проблема заключается в том, что системы противовоздушной обороны были разработаны для борьбы с моделями времен Советского Союза, когда дроны еще не существовали.

В настоящее время современные дроны, используемые, например, Вооруженными силами Украины, демонстрируют высокую эффективность, что ставит российские ПВО в затруднительное положение.

"Мы видим, что российское небо над Москвой напоминает такой себе дуршлаг, если можно так сказать. Даже при наличии дополнительных сил и средств ПВО просто физически невозможно будет прикрыть все объекты над Москвой и уберечь критически важные объекты города или места принятия решений", — отметил Грабский.

Кроме того, эксперт отметил что дроны по Москве могли запускаться с исследовательской целью, дабы выяснить, как реагирует система ПВО РФ на такие запуски.

Атака дронов на Москву

Напомним, утром 24 июля произошла серия атак дронов в Москве, где прозвучали взрывы возле здания Министерства обороны России.

24 июля в российском МИД расценили атаки как использование "террористических методов" и запугивание мирных жителей.

Кроме того, 24 июля стало известно о падении еще одного БПЛА в Новой Москве, однако власти не прокомментировали данный инцидент. РосСМИ сообщили о крушении дрона вертолетного типа.